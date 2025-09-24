< sekcia Zahraničie
Pápež vymenoval nástupcu pre arcidiecézu v New Orleanse
Aymond vlani v novembri dosiahol povinný vek cirkevných hodnostárov 75 rokov pre odchod do dôchodku.
Autor TASR
Rím 24. septembra (TASR) — Pápež Lev XIV. v stredu vymenoval biskupa Jamesa F. Checchia z diecézy Metuchen v New Jersey za koadjútora pre arcibiskupa New Orleansu Gregoryho Aymonda. Tento krok znamená, že súčasnému arcibiskupovi bude pomáhať a po jeho odchode do dôchodku ho nahradí vo vedení arcidiecézy. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Aymond vlani v novembri dosiahol povinný vek cirkevných hodnostárov 75 rokov pre odchod do dôchodku. Podľa agentúry AP ho Vatikán ponechal na svojom mieste, aby dokončil urovnanie prípadov zneužívania a postupne odovzdal funkciu nástupcovi.
Päťdesiatdeväťročný Checchio v Metuchene čelil následkom odhalenia sexuálneho zneužívania jedného zo svojich predchodcov, vtedajšieho kardinála Theodora McCarricka. Predtým desať rokov pôsobil ako rektor amerického seminára v Ríme.
Neworleanská arcidiecéza 8. septembra súhlasila s navrhovaným vyrovnaním vo výške 230 miliónov dolárov pre osoby, ktoré prežili sexuálne zneužívanie duchovnými. V máji navrhla nižšiu čiastku v reakcii na viac ako 500 žalôb o zneužívaní, ale právnici obetí sa vtedy postavili proti nej ako príliš nízkej.
Preživšie obete musia do konca októbra odsúhlasiť návrh vyrovnania. Ak ho schvália dve tretiny, odškodnenie by sa mohlo začať vyplácať na budúci rok.
Druhá najstaršia katolícka arcidiecéza v USA podala v máji 2020 návrh na konkurz namiesto toho, aby podľa AP riešila každú sťažnosť na zneužívanie osobitne. Podľa preživších to umožnilo vedeniu cirkvi vyhnúť sa ťažkým otázkam na súde.
Vyšetrovanie agentúry AP tiež začiatkom tohto roka odhalilo, že arcidiecéza požiadala o pomoc vedenie klubu New Orleans Saints, aby jej pomohlo pri riešení a minimalizovaní škôd.
