Pápež vymenoval nového arcibiskupa
Ako westminsterský arcibiskup bude predsedať Konferencii katolíckych biskupov Anglicka a Walesu, kde žije približne šesť miliónov katolíkov. Do nového úradu bude Moth ustanovený 14. februára 2026.
Autor TASR
Londýn 19. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vymenoval za nového westminsterského arcibiskupa Richarda Motha (67), ktorý doteraz zastával úrad biskupa Arundelu a Brightonu, informovali agentúra AFP a web Vatican news, píše TASR.
Moth v piatok na tlačovej konferencii v Londýne uviedol, že počet katolíkov v Británii stúpa a katolícka cirkev sa vďaka tomu ocitla v období „tichej obnovy.“
Pri téme ilegálnej migrácie do Británie zvolil zmierlivý tón. Poznamenal, že spoločnosti bude aj naďalej pripomínať ako Ježišova rodina hľadala útočisko v Egypte a preto „každý, nech prichádza odkiaľkoľvek, má čím prispieť“ pre dobro spoločnosti.
Mothov predchodca vo funkcii, kardinál Vincent Nichols, čelil v posledných rokoch kritike za riešenie podozrení zo sexuálneho zneužívania detí duchovnými. Podľa vyšetrovacej správy zverejnenej v roku 2020 Nichols zrejme uprednostnil reputáciu cirkvi pred svojou povinnosťou voči obetiam a neuznal svoj diel osobnej zodpovednosti.
Moth v piatok prisľúbil, že katolícka cirkev v krajine sa pod jeho vedením bude zaoberať otázkou ochrany detí a zraniteľných osôb. Je tiež otvorený stretnutiam s obeťami, ak o to prejavia záujem.
V citovanej správe sa uvádza, že v rokoch 1970 - 2015 prijala katolícka cirkev v Anglicku a Walese viac než 3000 podnetov o sexuálnom zneužití detí, ktorého sa dopustilo viac než 900 osôb spojených s cirkvou.
Vatikán vo štvrtok oznámil, že pápež prijal rezignáciu konzervatívneho newyorského arcibiskupa Timothyho Dolana. Podľa AFP ide o významný posun pre cirkev v Spojených štátoch. Nahradí ho doteraz málo známy biskup Ronald Hicks z pápežovho rodného Chicaga.
Moth sa narodil 8. júla 1958 v Chingole v dnešnej Zambii, v tom čase britskom protektoráte Severná Rodézia. Vyrastal v Kente v južnom Anglicku a navštevoval katolícke školy. Kňazskú formáciu získal v seminári sv. Jána vo Wonershe v grófstve Surrey a na Univerzite sv. Pavla v Ottawe, kde získal licenciát z kánonického práva. Za kňaza bol vysvätený 3. júla 1982. Biskupom Arundelu a Brightonu bol od roku 2015, viedol aj oddelenie sociálnej spravodlivosti cirkvi a pôsobil ako biskup pre väznice.
