Pápež vymenoval obeť zneužívania do komisie na ochranu maloletých

Rím 24. marca (TASR) - Pápež František vymenoval v stredu bývalú obeť sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi v Čile do Pápežskej komisie na ochranu maloletých. Informovali o tom agentúry DPA a ANSA.



Čiľan Juan Carlos Cruz, ktorého v detskom veku zneužíval katolícky kňaz, bol do uvedenej 16-člennej komisie vymenovaný na obdobie troch rokov.



Cruz už roky upozorňuje na utajovanie prípadov pohlavného zneužívania maloletých, ktorí sa stali obeťou pedofilných katolíckych duchovných.



Komisiu na ochranu maloletých zriadil pápež František v roku 2014. Jej úlohou je radiť mu pri zavádzaní účinných opatrení na ochranu detí a poskytovaní pastoračnej starostlivosti obetiam zneužívania. V komisii od jej vzniku pôsobilo už viacero bývalých obetí, ale mnohé z nich si želali ostať v anonymite.



Juana Carlosa Cruza v detskom veku zneužíval čilský kňaz Fernando Karadima (90), ústredná postava sexuálneho zneužívania, ktorý pred vyše desaťročím otriasol katolíckou cirkvou v Čile. Bol z prvou z mnohých Karadimových obetí, ktorá sa rozhodla o svojom utrpení verejne prehovoriť.



Vatikán uznal Karadimu v roku 2011 za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí a odsúdil ho na to, aby zvyšok života strávil v "pokání a modlitbe". V roku 2018 ho pápež František za trest prepustil z duchovného stavu.