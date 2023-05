Pápež vymenoval osobitného vyslanca pre Ukrajinu

Rím 20. mája (TASR) – Pápež František vymenoval kardinála Mattea Zuppiho za osobitného vyslanca Vatikánu pre vojnu na Ukrajine. Predseda Talianskej biskupskej konferencie (CEI) by mal viesť misiu, ktorá by prispela k zmierneniu napätia v nádeji, že sa tak začne "cesta k mieru", oznámil v sobotu Vatikán. TASR informácie prevzala z agentúr DPA a AP.



Termín takejto misie a jej charakter v súčasnosti ešte skúmajú, doplnil hovorca Svätej stolice Matteo Bruni. Bolonský arcibiskup Matteo Maria Zuppi má podľa AP blízko k pápežovi.



František pred týždňom viedol vo Vatikáne rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa následne vyjadril skepticky o sprostredkovateľských snahách Vatikánu, keďže podľa neho mediácia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nie je možná.



Pápež koncom apríla pri návrate z návštevy Maďarska novinárom na palube lietadla povedal, že Vatikán pracuje na misii zameranej na ukončenie vojny. Podrobnosti však poskytnúť odmietol. Moskva aj Kyjev vtedy uviedli, že o tejto iniciatíve nič nevedia.



Talianska webová stránka Il Sismografo zameraná na vatikánske otázky tento týždeň informovala, že pápež chce poslať osobných vyslancov na rozhovory so Zelenským a Putinom v nádeji na sprostredkovanie prímeria. Krátke sobotňajšie oznámenie Vatikánu sa o Rusku nezmieňuje.