Pápež vymenoval prvú ženu za prefektku dikastéria vo Vatikáne

Rím 6. januára (TASR) — Pápež František v pondelok vymenoval prvú ženu do vedenia jedného z hlavných vatikánskych úradov. Talianska mníška, sestra Simona Brambilla, sa stala prefektkou Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Vatican News.



Brambilla bude zodpovedná za všetky rehoľné rády, od jezuitov a františkánov až po menšie kongregácie. Pre prípadné teologické dôsledky František súčasne menoval za spoluvodcu (proprefekta) dikastéria kardinála Ángela Fernándeza Artima.



Ide o významný krok vo Františkovom zámere poskytnúť ženám viac vedúcich úloh pri riadení cirkvi. V niektorých vatikánskych úradoch už zastávali významné posty, ale doteraz žiadna nebola prefektkou dikastéria alebo kongregácie Kúrie Svätej stolice, ústredného riadiaceho orgánu Katolíckej cirkvi. Za obdobie od roku 2013 až 2023 sa vo Vatikáne podiel žien zvýšil z 19,2 percenta na 23,4 percenta.



V menovaní zverejnenom vo vatikánskom dennom bulletine je Brambilla uvedená na prvom mieste ako "prefekt" a Fernández na druhom mieste ako jej spolubrat. Z teologického hľadiska to je nevyhnutné: prefekt musí byť schopný sláviť svätú omšu a vykonávať iné sviatostné funkcie, ktoré v súčasnosti môžu vykonávať len muži.



Brambilla (59) patrí k ženskej časti rehoľného rádu Misionárov Consolata. Získala doktorát na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, kde bola aj docentkou. Večné sľuby zložila v roku 1999 a ako misionárka pôsobila tri roky v Mozambiku. Od roku 2011 do mája 2023 bola dvakrát po sebe zvolená za generálnu predstavenú svojej kongregácie.



Na poste prefekta vystrieda 77-ročného kardinála Joaa Braza de Aviza, ktorý odchádza do dôchodku.