Pápež vymenoval tajomníka Benedikta XVI. za nuncia v Pobaltí

Vatikán 24. júna (TASR) - Pápež František vymenoval v pondelok nemeckého arcibiskupa Georga Gänsweina, niekdajšieho tajomníka svojho zosnulého predchodcu Benedikta XVI., za apoštolského nuncia v pobaltských krajinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Svätý Otec vymenoval Georga Gänsweina... za apoštolského nuncia pre Litvu, Estónsko a Lotyšsko," oznámil Vatikán.



Gänswein bol jedným z najbližších spolupracovníkov Benedikta XVI., ktorý abdikoval v roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach. Benedikt zostal žiť vo Vatikáne až do svojej smrti v decembri 2022 a Gänswein bol až dovtedy jeho pravou rukou.



Len týždeň po Benediktovej smrti zverejnil Gänswein knihu, v ktorej opísal vzťah Benedikta a jeho nástupcu Františka. Podľa knihy bol konzervatívny Benedikt znepokojený liberálnymi novinkami, ktoré zavádzal v cirkvi František, osobitne obmedzením slúženia tradičnej latinskej omše.



František vlani poslal Gänsweina z Vatikánu späť do jeho domovskej diecézy vo Freiburgu na juhozápade Nemecka. Tento krok pozorovatelia hodnotili ako formu trestu. Vymenovanie Gänsweina za apoštolského nuncia by tak mohlo byť vnímané ako gesto na zmierenie zo strany Františka, konštatuje AFP.