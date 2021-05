Pápež vysiela do Kolína vizitátorov, venovať sa budú kauze zneužívania

Berlín 29. mája (TASR) - Pápež František nariadil apoštolskú vizitáciu kolínskej arcidiecézy, aby sa zistilo, ako sa v nej riešia prípady sexuálneho zneužívania. V piatok o tom informovala apoštolská nunciatúra v Berlíne.



Kolínsky arcibiskup, kardinál Rainer Maria Woelki, v bezprostrednej reakcii pápežovo rozhodnutie uvítal.



Podľa vyhlásenia nunciatúry v prvej polovici júna do Kolína zavítajú dvaja apoštolskí vizitátori, "aby získali ucelenú víziu o zložitej pastoračnej situácii v arcidiecéze a zároveň prešetrili možné pochybenia kardinála Woelkiho, hamburského arcibiskupa Stefana Hesseho i pomocných biskupov Dominika Schwaderlappa a Ansgar Puffa pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania".



Súčasný hamburský arcibiskup Stefan Hesse a kolínsky pomocný biskup Dominikus Schwaderlapp už pápežovi ponúkli svoju demisiu. Stalo sa tak v reakcii na to, že boli obvinení z nevhodného správania.



Spravodajský portál Vatican News informoval, že vizitáciu vykonajú štokholmský biskup, kardinál Anders Aborelius, a rotterdamský biskup Johannes von den Hende.



Agentúra AFP vysvetlila, že apoštolská vizitácia sa zvyčajne začína, keď pápež usúdi, že diecéza už nie je schopná vyriešiť svoje problémy internými procesmi.



Kolínska arcidiecéza sa už viac ako rok snaží vyrovnať s dávnejšími prípadmi sexuálneho zneužívania, ktorých sa dopustili duchovní, ako aj podozreniami, že nadriadení takýcho duchovných chránili alebo kryli.



Kardinál Woelki napr. nedovolil zverejniť prvý znalecký posudok v prípade, pretože ho považoval za nekorektný a právne chybný.



Druhá správa, ktorá bola zverejnená v marci, dokazuje podobné pochybenia na vysokých miestach arcidiecézy pri riešení podozrení zo sexuálenho zneužívania, ale kardinála Woelkiho zbavuje viny.



Táto, v poradí druhá, správa odhalila, že v rokoch 1975 - 2018 bolo v kolínskej diecéze sexuálne zneužívaných 314 maloletých, väčšinou chlapcov vo veku do 14 rokov.



Väčšina obvinení sa týka funkčného obdobia Woelkiho predchodcu, kardinála Joachima Meisnera, ktorý v roku 2017 zomrel.