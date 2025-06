Pápež vysvätil 32 kňazov z 23 krajín vrátane R. Krempaského zo Spiša

Rím 27. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal omši spojenej s vysviackou 32 kňazov z 23 štátov, medzi ktorými bol aj 26-ročný Rastislav Krempaský zo Spišskej diecézy. Informoval o tom spravodajský web Vatican News, píše TASR.



V príhovore k novovysväteným kňazom pápež povedal, že by mali byť budovateľmi jednoty a mieru pre svet a že by sa nemali nechať očariť „pochybnými modelmi úspechu a prestíže.“



Táto omša bola súčasťou týždňa vyhradeného v rámci Jubilejného roku pre duchovenstvo.



Pápež im pri tejto príležitosti v piatok, vo Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov, adresoval posolstvo, v ktorom zopakoval svoju výzvu na zjednotenie polarizovanej katolíckej cirkvi a vyzval kňazov, aby konali v spoločenstve so svojimi predstavenými a boli vzorom zmierenia vo svete plnom konfliktov a rozdielov.



„Vo svete poznačenom rastúcim napätím, dokonca aj v rodinách a cirkevných spoločenstvách, sú kňazi povolaní podporovať zmierenie a posilňovať spoločenstvo,“ povedal Lev. Dodal, že kňazi by sa nemali báť vlastných slabostí. „Pán nehľadá dokonalých kňazov, ale pokorné srdcia, ktoré sú otvorené obráteniu a pripravené milovať druhých tak, ako nás on sám (Ježiš) miloval,“ uviedol pápež.



Agentúra AP vo svojej správe doplnila, že na stretnutiach, ktoré predchádzali konkláve, dávali kardináli jasne najavo nádej, že budúci pápež dokáže zaceliť niektoré rozpory v cirkvi, ktoré sa prehĺbili počas pontifikátu zosnulého pápeža Františka.



Františkove priority v oblasti sociálnej spravodlivosti, jeho neformálny štýl, uvoľnenosť pri liturgii i kritika kapitalistického ekonomického systému mu znepriatelili konzervatívcov, najmä v USA, odkiaľ pochádza aj jeho nástupca Lev XIV. Katolícki tradicionalisti navštevujúci takzvané tridentské latinské omše boli nespokojní s Františkovým rozhodnutím obmedziť možnosti slávenia týchto omší.



AP konštatuje, že Levovo dôsledné odvolávanie sa na jednotu v cirkvi naznačuje, že tieto výzvy vníma a snaží sa na ne reagovať.