< sekcia Zahraničie
Pápež vyzdvihol význam OSN a medzinárodných inštitúcií
Lev XIV. uviedol, že tieto inštitúcie sú v dnešných časoch nezastupiteľné v tom, že ponúkajú priestor na stretávanie sa a dialóg.
Autor TASR
Rím 21. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzdvihol vo štvrtok význam OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií ako kľúčových nástrojov na urovnávanie konfliktov. Urobil tak počas tradičného prijatia veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Lev uviedol, že tieto inštitúcie sú v dnešných časoch nezastupiteľné v tom, že ponúkajú priestor na stretávanie sa a dialóg. „Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na urovnávanie sporov a podporu medzinárodnej spolupráce,“ zdôraznil v príhovore k diplomatickému zboru.
Pápež, ktorý sám pochádza zo Spojených štátov, sa týmto vyhlásením opäť jasne vymedzil voči politike amerického prezidenta Donalda Trumpa, konštatuje DPA. Pod Trumpovým vedením totiž USA úplne alebo čiastočne zastavili finančnú aj politickú podporu viacerým kľúčovým medzinárodným organizáciám vrátane jednotlivých inštitúcií OSN.
Napätie medzi pápežom a prezidentom USA v poslednom období eskalovalo. Donald Trump v uplynulých mesiacoch opakovane a osobne adresoval kritické slová na účet Leva. Pápež podľa DPA vyslal Trumpovi jasný diplomatický signál, keď nereagoval na oficiálne pozvanie navštíviť svoju vlasť pri príležitosti blížiacich sa osláv 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, ktoré pripadajú na 4. júla. Namiesto cesty do Spojených štátov v tento deň navštívi taliansky stredomorský ostrov Lampedusa, ktorý je známy ako hlavný záchytný bod pre tisícky migrantov prichádzajúcich z afrického kontinentu do Európy.
Prvý americký pontifex v histórii pred diplomatmi zopakoval aj svoje zásadné výhrady voči tomu, ako sa dnes pristupuje k medzinárodným vzťahom. Bez toho, aby priamo menoval konkrétne štáty alebo politických predstaviteľov, Lev XIV. vyhlásil: „Žiaden národ, žiadna spoločnosť a žiaden medzinárodný poriadok sa nemôže označiť za spravodlivý a ľudský, ak svoj úspech meria výlučne mocou alebo prosperitou, a popritom zanedbáva tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.“
Lev uviedol, že tieto inštitúcie sú v dnešných časoch nezastupiteľné v tom, že ponúkajú priestor na stretávanie sa a dialóg. „Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na urovnávanie sporov a podporu medzinárodnej spolupráce,“ zdôraznil v príhovore k diplomatickému zboru.
Pápež, ktorý sám pochádza zo Spojených štátov, sa týmto vyhlásením opäť jasne vymedzil voči politike amerického prezidenta Donalda Trumpa, konštatuje DPA. Pod Trumpovým vedením totiž USA úplne alebo čiastočne zastavili finančnú aj politickú podporu viacerým kľúčovým medzinárodným organizáciám vrátane jednotlivých inštitúcií OSN.
Napätie medzi pápežom a prezidentom USA v poslednom období eskalovalo. Donald Trump v uplynulých mesiacoch opakovane a osobne adresoval kritické slová na účet Leva. Pápež podľa DPA vyslal Trumpovi jasný diplomatický signál, keď nereagoval na oficiálne pozvanie navštíviť svoju vlasť pri príležitosti blížiacich sa osláv 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, ktoré pripadajú na 4. júla. Namiesto cesty do Spojených štátov v tento deň navštívi taliansky stredomorský ostrov Lampedusa, ktorý je známy ako hlavný záchytný bod pre tisícky migrantov prichádzajúcich z afrického kontinentu do Európy.
Prvý americký pontifex v histórii pred diplomatmi zopakoval aj svoje zásadné výhrady voči tomu, ako sa dnes pristupuje k medzinárodným vzťahom. Bez toho, aby priamo menoval konkrétne štáty alebo politických predstaviteľov, Lev XIV. vyhlásil: „Žiaden národ, žiadna spoločnosť a žiaden medzinárodný poriadok sa nemôže označiť za spravodlivý a ľudský, ak svoj úspech meria výlučne mocou alebo prosperitou, a popritom zanedbáva tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.“