Pápež vyzval katolíkov na zjednotenie s ľuďmi iných vierovyznaní

Jakarta 5. septembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok počas omše na štadióne pod holým nebom v Jakarte vyzval katolíkov, aby sa v posolstve o náboženskej jednote spojili s ľuďmi iných vierovyznaní. TASR informuje podľa agentúry AFP a Reuters.



"Povzbudzujem vás, aby ste zasievali semená lásky, s dôverou kráčali cestou dialógu, naďalej prejavovali svoju dobrotu a láskavosť... a boli budovateľmi jednoty a pokoja," vyhlásil pred približne 80.000 ľuďmi v Jakarte. Veriaci sa do areálu štadióna nahrnuli o niekoľko hodín skôr pred jeho príchodom, mnohí mali oblečené tričká s jeho podobizňou.



Pápež František ešte skôr vo štvrtok podpísal spoločné vyhlásenie v indonézskej mešite. Uviedol, že konflikty a kríza životného prostredia ohrozujú budúcnosť ľudstva. Náboženská jednota je pritom hlavnou témou jeho návštevy najľudnatejšej moslimskej krajiny na svete.



Neskôr vo štvrtok sa pripojil k veľkému imámovi najväčšej mešity v juhovýchodnej Ázii a spoločne sa zaviazali k spolupráci na podpore mieru a ochrane životného prostredia.



František zavítal aj do mešity Istiqlal v Jakarte na medzináboženské stretnutie so zástupcami šiestich oficiálne uznávaných náboženstiev v Indonézii: islamu, budhizmu, konfucianizmu, hinduizmu, katolicizmu a protestantizmu.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pricestoval do Indonézie na úvod 12-dňovej cesty po štyroch krajinách Ázie a Oceánie, ktorá zahŕňa Papuu-Novú Guineu, Východný Timor a Singapur. Jeho snahou je povzbudiť Indonéziu s najväčšiu moslimskou populáciou na svete k boju proti náboženskému extrémizmu a zároveň zaviazať katolícku cirkev k väčšej spolupráci. Z Jakarty odlieta v piatok.