Pápež vyzval kňazov, aby prejavovali milosť

Vatikán 28. marca (TASR) - Pápež František na Zelený štvrtok slávil v Bazilike svätého Petra omšu svätenia olejov. Kňazov vo svojej kázni vyzval, aby sa vyhýbali duchovnému pokrytectvu a pristupovali k svojim veriacim milosrdne. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a servera Vatican News.



Počas omše na Zelený štvrtok sú posvätené oleje, ktoré sa používajú počas cirkevných obradov, a kňazi si obnovujú svoje kňazské sľuby. Vo vatikánskej bazilike bolo prítomných približne 4000 veriacich a 1500 kňazov, píše Vatican News.



Pápež sa im poďakoval za "otvorené a poslušné srdcia, za únavu a slzy" a za to, že prinášajú zázrak božieho milosrdenstva bratom a sestrám našej doby.



Kňazov varoval, aby neskĺzli do "duchovného pokrytectva" a aby vo svojom duchovnom živote dodržiavali to, o čom kážu veriacim. Tiež ich vyzval, aby zakaždým prejavovali milosrdenstvo a nesúdili.



František (87) mal počas zimy problémy s dýchacími cestami. Počas štvrtkovej omše sa však zdal v dobrom zdravotnom stave, približuje AP.



Pápež vo štvrtok popoludní navštívi ženskú väznicu Rebibbia v Ríme, kde väzenkyniam umyje nohy. Tento obrad je spomienkou na počínanie Ježiša Krista, ktorý na Zelený štvrtok počas poslednej večere umyl nohy 12 apoštolom.



V piatok sa František v rímskom Koloseu zúčastní na krížovej ceste, v sobotu bude v Bazilike svätého Petra slúžiť veľkonočnú vigíliu. V nedeľu slúži omšu na Námestí svätého Petra a po nej udelí požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi).