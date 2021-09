Pápež vyzval krajiny, aby prijali afgánských utečencov

Vatikán 5. septembra (TASR) - Pápež František v nedeľu povedal, že sa modlí za to, aby afgánských utečencov prijali na svoje územie mnohé krajiny. Uviedol tiež, že je nevyhnutné, aby mali mladí Afganci prístup k vzdelaniu. Tým zjavne odkazoval na obmedzenia týkajúce sa vzdelávania žien, ktoré v Afganistane zaviedla predošlá vláda Talibanu, uvádza agentúra Reuters.



"V týchto ťažkých časoch, keď Afganci hľadajú útočisko, sa modlím za tých najzraniteľnejších z nich. Modlím sa za to, aby mnohé krajiny prijali a chránili tých, ktorí chcú začať nový život," povedal počas nedeľňajšej modlitby Anjel Pána.



Pápež František je dlhodobo silným zástancom práv migrantov i utečencov, pripomína Reuters. Tisíce Afgancov, ktorých letecky evakuovali Spojené štáty, aktuálne čakajú v tzv. tranzitných krajinách ako Katar, Nemecko či Taliansko. Tisíce ďalších sa zo svojej vlasti stále pokúšajú dostať prechodom cez pozemné priechody do susedných krajín ako napríklad do Pakistanu.



"Modlím sa tiež za vnútorne vysídlených (Afgancov), aby mali pomoc a nevyhnutnú ochranu. Nech mladí Afganci dostanú vzdelanie, ktoré je zásadným prínosom pre rozvoj človeka," dodal. Reuters v tejto súvislosti pripomína, že počas poslednej vlády Talibanu v Afganistane sa nemohli dievčatá a ženy vzdelávať ani pracovať.



Pápež v nedeľu zhromaždeným na Námestí svätého Petra hovoril aj o svojej blížiacej sa ceste do Budapešti a na Slovensko. "Pozdravujem tých, ktorí ma očakávajú a s ktorými sa ja sám z celého srdca túžim stretnúť," povedal František týždeň pred začiatkom svojej 34. apoštolskej cesty, informuje portál Vatican News.



Svoju blížiacu sa cestu zveril František do orodovania mnohých "hrdinských vyznávačov viery", ktorí v oboch zmienených krajinách svedčili o Evanjeliu počas prenasledovania a všetkých veriacich vyzval, aby ho na púti sprevádzali modlitbou.



Pápež ukončí 12. septembra v Budapešti svätou omšou 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa tam začal túto nedeľu (5. septembra). Následne sa presunie na pastoračnú návštevu Slovenska. Ako povedal, jeho apoštolská cesta sa bude niesť v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy a skončí sa "veľkou ľudovou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie", patrónky Slovenska.