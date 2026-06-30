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Pápež vyzval lefebvristov, aby zastavili plány na vysviacku biskupov
Rozkol s katolíckou cirkvou vyvrcholil v roku 1988, keď Lefebvre bez pápežského súhlasu vysvätil štyroch biskupov, za čo boli exkomunikovaní.
Autor TASR
Vatikán 30. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. opäť vyzval tradicionalistické Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX), známe aj ako lefebvristi, aby upustilo od zámeru vysvätiť v stredu 1. júla štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu. Vatikán upozornil na to, že takýto krok by predstavoval schizmatický čin a jeho dôsledkom by bola exkomunikácia, informovala v utorok agentúra ANSA, píše TASR.
Spravodajský web Vatican News doplnil, že vysviacka štvorice biskupov by sa podľa plánov mala konať 1. júna na obed vo švajčiarskej obci Écône, kde sa v pondelok konala vysviacka piatich novokňazov - pôvodom z Argentíny, Belgicka, Francúzska a Španielska, a troch diakonov.
List je datovaný 29. júnom a je adresovaný generálnemu predstavenému Kňazského bratstva sv. Pia X., donovi Davidovi Pagliaranimu.
Pápež Lev v ňom pripomenul, že katolícka cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, záväzok ku kňazskej formácii, apoštolskú horlivosť aj túžbu po vernosti tradícii, ktoré charakterizujú mnohých členov tohto bratstva. Pápež doplnil, že práve preto mali jeho predchodcovia voči bratstvu ústretový a trpezlivý postoj.
V súvislosti s plánmi na vysviacku štyroch biskupov však Lev na bratstvo apeloval, aby sa vzdalo svojho zámeru, a to aj s ohľadom na veriacich, lebo plánovaný schizmatický čin by ich pripravil o dovolené a v niektorých prípadoch dokonca aj platné prijímanie sviatostí.
Pápež v liste potvrdil, že katolícka cirkev zostáva otvorená dialógu a vzájomnému porozumeniu. Vyjadril tiež želanie: „Nech Pán osvieti vaše svedomie a otvorí vaše srdcia.“
Kňazské bratstvo svätého Pia X., ktoré sídli vo Švajčiarsku a má státisíce veriacich po celom svete, založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre na protest proti reformám Druhého vatikánskeho koncilu.
Rozkol s katolíckou cirkvou vyvrcholil v roku 1988, keď Lefebvre bez pápežského súhlasu vysvätil štyroch biskupov, za čo boli exkomunikovaní.
Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu túto exkomunikáciu v roku 2009 zrušil. Jeho nástupca, pápež František, neskôr za určitých podmienok povolil kňazom FSSPX sobášiť v ich kostoloch, čo bolo súčasťou snahy o obnovenie plného spoločenstva s katolíckou cirkvou.
Spravodajský web Vatican News doplnil, že vysviacka štvorice biskupov by sa podľa plánov mala konať 1. júna na obed vo švajčiarskej obci Écône, kde sa v pondelok konala vysviacka piatich novokňazov - pôvodom z Argentíny, Belgicka, Francúzska a Španielska, a troch diakonov.
List je datovaný 29. júnom a je adresovaný generálnemu predstavenému Kňazského bratstva sv. Pia X., donovi Davidovi Pagliaranimu.
Pápež Lev v ňom pripomenul, že katolícka cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, záväzok ku kňazskej formácii, apoštolskú horlivosť aj túžbu po vernosti tradícii, ktoré charakterizujú mnohých členov tohto bratstva. Pápež doplnil, že práve preto mali jeho predchodcovia voči bratstvu ústretový a trpezlivý postoj.
V súvislosti s plánmi na vysviacku štyroch biskupov však Lev na bratstvo apeloval, aby sa vzdalo svojho zámeru, a to aj s ohľadom na veriacich, lebo plánovaný schizmatický čin by ich pripravil o dovolené a v niektorých prípadoch dokonca aj platné prijímanie sviatostí.
Pápež v liste potvrdil, že katolícka cirkev zostáva otvorená dialógu a vzájomnému porozumeniu. Vyjadril tiež želanie: „Nech Pán osvieti vaše svedomie a otvorí vaše srdcia.“
Kňazské bratstvo svätého Pia X., ktoré sídli vo Švajčiarsku a má státisíce veriacich po celom svete, založil v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefebvre na protest proti reformám Druhého vatikánskeho koncilu.
Rozkol s katolíckou cirkvou vyvrcholil v roku 1988, keď Lefebvre bez pápežského súhlasu vysvätil štyroch biskupov, za čo boli exkomunikovaní.
Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu túto exkomunikáciu v roku 2009 zrušil. Jeho nástupca, pápež František, neskôr za určitých podmienok povolil kňazom FSSPX sobášiť v ich kostoloch, čo bolo súčasťou snahy o obnovenie plného spoločenstva s katolíckou cirkvou.