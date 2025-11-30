< sekcia Zahraničie
Pápež vyzval Libanončanov, aby sa usilovali o mier a zmierenie
Libanončanov, ktorých krajinu trápia hlboké náboženské a politické rozpory, tiež vyzval, aby sa vydali cestou zmierenia. Opätovne zdôraznil potrebu mieru, nespomenul však konkrétne konflikty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 30. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu obyvateľov Libanonu, aby sa naďalej usilovali o mier a zmierenie vo svojej krajine, ktorú roky sužujú vojny a krízy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Pápež, ktorý na svojej prvej zahraničnej ceste dorazil do Libanonu v nedeľu popoludní z Turecka, priniesol do krajiny posolstvo mieru a apeloval na jej lídrov, aby sa dali plne "do služby svojho ľudu".
Libanon sa už roky zmieta v hospodárskej kríze a mnohí v krajine sa tiež obávajú obnovenia vojny po nedávnom konflikte medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.
"Mnohokrát je ľahšie utiecť alebo jednoducho pohodlnejšie sa presťahovať inam. Zostať vo vlastnej krajine alebo vrátiť sa do nej si vyžaduje skutočnú odvahu a predvídavosť," povedal Lev XIV. v príhovore k štátnym predstaviteľom, diplomatom a zástupcom občianskej spoločnosti v prezidentskom paláci v Bejrúte.
Libanončanov, ktorých krajinu trápia hlboké náboženské a politické rozpory, tiež vyzval, aby sa vydali cestou zmierenia. Opätovne zdôraznil potrebu mieru, nespomenul však konkrétne konflikty.
"Tu, rovnako ako v iných častiach sveta, vedú neistota, násilie, chudoba a mnohé iné hrozby k exodu mladých ľudí a rodín, ktoré hľadajú budúcnosť inde, hoci je veľmi bolestné opustiť svoju vlasť," uviedol pápež.
Bejrútska konzultačná firma Information International odhaduje počet prevažne mladých Libanončanov, ktorí v rokoch 2012 – 2024 odišli z krajiny, na 800.000. Oficiálne počty nie sú k dispozícii, no krajina má celkovo asi šesť miliónov obyvateľov.
Pápež vo vystúpení vyzdvihol ich odolnosť. "Ste ľudia, ktorí sa nevzdávajú, ale tvárou v tvár skúškam vždy vedia, ako znova vstať s odvahou," povedal.
Libanonský prezident Džúzíf Awn pred pápežom povedal, že ochrana Libanonu, ktorý označil za jedinečný model spolužitia rôznych náboženských komunít, je povinnosťou ľudstva. "Ak sa tento model vytratí, nikde inde ho nemožno nahradiť," vyhlásil. "Povedzte svetu o nás. Nezomrieme, neodídeme, nebudeme zúfať, nevzdáme sa," zdôraznil Awn.
Pápež, ktorý na svojej prvej zahraničnej ceste dorazil do Libanonu v nedeľu popoludní z Turecka, priniesol do krajiny posolstvo mieru a apeloval na jej lídrov, aby sa dali plne "do služby svojho ľudu".
Libanon sa už roky zmieta v hospodárskej kríze a mnohí v krajine sa tiež obávajú obnovenia vojny po nedávnom konflikte medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.
"Mnohokrát je ľahšie utiecť alebo jednoducho pohodlnejšie sa presťahovať inam. Zostať vo vlastnej krajine alebo vrátiť sa do nej si vyžaduje skutočnú odvahu a predvídavosť," povedal Lev XIV. v príhovore k štátnym predstaviteľom, diplomatom a zástupcom občianskej spoločnosti v prezidentskom paláci v Bejrúte.
Libanončanov, ktorých krajinu trápia hlboké náboženské a politické rozpory, tiež vyzval, aby sa vydali cestou zmierenia. Opätovne zdôraznil potrebu mieru, nespomenul však konkrétne konflikty.
"Tu, rovnako ako v iných častiach sveta, vedú neistota, násilie, chudoba a mnohé iné hrozby k exodu mladých ľudí a rodín, ktoré hľadajú budúcnosť inde, hoci je veľmi bolestné opustiť svoju vlasť," uviedol pápež.
Bejrútska konzultačná firma Information International odhaduje počet prevažne mladých Libanončanov, ktorí v rokoch 2012 – 2024 odišli z krajiny, na 800.000. Oficiálne počty nie sú k dispozícii, no krajina má celkovo asi šesť miliónov obyvateľov.
Pápež vo vystúpení vyzdvihol ich odolnosť. "Ste ľudia, ktorí sa nevzdávajú, ale tvárou v tvár skúškam vždy vedia, ako znova vstať s odvahou," povedal.
Libanonský prezident Džúzíf Awn pred pápežom povedal, že ochrana Libanonu, ktorý označil za jedinečný model spolužitia rôznych náboženských komunít, je povinnosťou ľudstva. "Ak sa tento model vytratí, nikde inde ho nemožno nahradiť," vyhlásil. "Povedzte svetu o nás. Nezomrieme, neodídeme, nebudeme zúfať, nevzdáme sa," zdôraznil Awn.