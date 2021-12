Pápež vyzval mladých, aby odolali pokušeniam konzumného spôsobu života

Atény 6. decembra (TASR) - Pápež František ukončil v pondelok návštevu Grécka stretnutím so zástupcami mladých ľudí, ktorých povzbudil, aby nasledovali svoje sny a nenechali sa zlákať volaním "Sirén" dneška, ktoré sľubujú ľahko získané potešenie.



Ako informovala agentúra AFP, pápež sa v pondelok v katolíckej škole sv. Dionýzia na predmestí Atén stretol s mladými ľuďmi z rôznych častí Grécka, čo bol záverečný bod jeho päťdňovej návštevy. Počas nej zavítal na Cyprus a do Grécka, kde sa zaujímal najmä o útrapy migrantov snažiacich sa dostať do Európy.



František mladých ľudí povzbudil, aby zostali pevní vo svojej viere, a to aj napriek pochybnostiam. Vysvetlil, že pochybnosti nie sú znakom nedostatku viery, ale naopak, "vitamínmi viery", keďže ju pomáhajú posilňovať a "robia ju vedomejšou, slobodnejšou a zrelšou".



Pápež tiež od mladých žiadal, aby odolali pokušeniu ísť za materialistickými cieľmi. Vyzval ich, aby spoznávali samých seba, pričom zdôraznil: "Vaša hodnota je v tom, kým ste, a nie v tom, čo máte" – v "značke oblečenia alebo topánok, ktoré nosíte".



Citoval pritom aj z Homérovej Odysey, keď pripomenul pokušenie, ktoré predstavovali Sirény snažiace sa svojimi piesňami očariť námorníkov a naviesť ich, aby narazili na skaly.



Pápež apeloval na mladých, aby si dávali pozor na "dnešné Sirény ľahkého zisku, konzumu, kultu fyzického zdravia, zábavy za každú cenu...", ktoré "sa ako ohňostroje na chvíľu rozhoria a vo vzduchu sa zmenia na dym".



Medzi tými, ktorí pápeža pozdravili alebo podali svedectvo o svojej viere, boli aj dvaja študenti z radov prisťahovalcov. Mladý, 18-ročný sýrsky utečenec Abú Gabr pápežovi vyrozprával príbeh o úteku svojej rodiny z Aleppa v roku 2014 po výbuchu bomby v ich dome. Nakoniec dorazili do Grécka po nebezpečnej plavbe loďou z Turecka.



František si vypočul jeho príbeh, pričom ho označil za "skutočnú novodobú Odyseu". Vyjadril vďačnosť za to, že sýrska rodina po toľkých peripetiách našla domov v Grécku. Súčasne dodal, že tento príbeh odzrkadľuje aj dôležitosť zmyslu pre dobrodružstvo a odhodlanie ľudí, ktorí idú za svojimi snami.



"Zmysel života nenájdete tak, že zostanete na pláži a čakáte, kým vietor prinesie niečo nové," vyhlásil najvyšší pontifex podľa webu Vatican News, pričom zdôraznil, že hľadanie a plnenie svojich snov zahŕňa aj prekážky. Pápež však vyzval, aby sme sa nenechali "paralyzovať strachom", a apeloval na mladých, aby "snívali vo veľkom a (snívali) spolu".



Pápež od mladých žiadal, aby žili svoj život skutočne, nie prostredníctvom tweetov a sociálnych sietí. Prosil ich, aby boli nablízku najmä ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Vyzval preto mladých, aby pestovali "mystiku spolupatričnosti, radosť zo zdieľania, nadšenie zo služby". Pripomenul, že "iní ľudia sú cestou k objaveniu samých seba".



Priznal, že nie je ľahké vyjsť z komfortnej zóny a vstať z pohovky pred televízorom. Prízvukoval však, že "človek sa potrebuje venovať aj atletike duše" tak, že trénuje, aby bol otvorený voči ostatným a pomáhal im.



Pápež sa z Grécka vrátil do Vatikánu, kde ho pred Vianocami ešte čaká niekoľko významných udalostí: stretne sa s členmi francúzskej komisie, ktorá vyšetrovala prípady sexuálneho zneužívania duchovnými vo Francúzsku, a naplánovanú má aj schôdzku so zástupcami pôvodných obyvateľov Kanady, ktorí ho žiadajú, aby sa v mene cirkvi ospravedlnil za zneužívanie v katolíckych internátnych školách. Okrem toho 17. decembra pápež oslávi aj svoje 85. narodeniny.