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Pápež vyzval mladých ľudí, aby odolali tlaku sociálnych médií
Lev XIV. sa počas svojej 12-dňovej návštevy Latinskej Ameriky vrátil do rodného mesta svojho predchodcu pápeža Františka po odslúžení omše v Córdobe.
Autor TASR
Buenos Aires 11. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok počas nočného zhromaždenia v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires vyzval mladých ľudí, aby odmietli „idoly“ súčasnosti, odolali tlaku sociálnych médií a nezaoberali sa výlučne vzhľadom, peniazmi či popularitou. Informovali o tom agentúry AP a AFP.
Lev XIV. sa počas svojej 12-dňovej návštevy Latinskej Ameriky vrátil do rodného mesta svojho predchodcu pápeža Františka po odslúžení omše v Córdobe. V Buenos Aires viedol pri Pamätníku Španielov masovú mládežnícku vigíliu, na ktorej sa zúčastnilo asi 1,3 milióna ľudí a v rámci ktorej sa konalo vystúpenie tango tanečníkov a argentínskych spevákov. V pondelok sa na tom istom mieste zišlo asi 2,5 milióna ľudí na jeho hlavnej omši.
V príhovore na zhromaždení v hlavnom meste Argentíny Lev XIV. apeloval na mladých ľudí, aby „stáli vzpriamene pred modlami našej doby“, medzi ktoré podľa neho patria snaha dosiahnuť „úspech za každú cenu“, „posadnutosť vonkajším vzhľadom“ či „bezhraničné hľadanie rozkoše“.
Povedal, že niektorí „obchodujú s pôžitkami, ktoré nás napokon zotročujú, napríklad s pornografiou či rôznymi návykovými látkami“, zatiaľ čo iní „zašli až tak ďaleko, že na sociálnych sieťach klamú, zrádzajú alebo ponižujú druhých“.
„Neklaňajte sa pred ničím, čo vám nemôže dať život. A ak ste niekedy spadli, vstaňte!“ zdôraznila hlava katolíckej cirkvi. Rovnako ako v Córdobe argentínsku mládež vyzvala, aby nasledovala príklad najznámejších svätcov svojej krajiny.
Jeho slová podľa AFP silne rezonovali u publika, ktoré vo veľkej miere vyrastalo so sociálnymi sieťami. Devätnásťročný študent architektúry José Morando v tejto súvislosti povedal, že mladí ľudia sú „veľmi posadnutí“ svojím vzhľadom a sú často „kritizovaní za svoju postavu“. Argentínčanka Emilia Carotiová tiež upozornila, že mladej generácii, ktorá je hlboko poznačená minulými udalosťami a malou nádejou do budúcnosti, chýba motivácia.
Lev XIV. sa počas svojej 12-dňovej návštevy Latinskej Ameriky vrátil do rodného mesta svojho predchodcu pápeža Františka po odslúžení omše v Córdobe. V Buenos Aires viedol pri Pamätníku Španielov masovú mládežnícku vigíliu, na ktorej sa zúčastnilo asi 1,3 milióna ľudí a v rámci ktorej sa konalo vystúpenie tango tanečníkov a argentínskych spevákov. V pondelok sa na tom istom mieste zišlo asi 2,5 milióna ľudí na jeho hlavnej omši.
V príhovore na zhromaždení v hlavnom meste Argentíny Lev XIV. apeloval na mladých ľudí, aby „stáli vzpriamene pred modlami našej doby“, medzi ktoré podľa neho patria snaha dosiahnuť „úspech za každú cenu“, „posadnutosť vonkajším vzhľadom“ či „bezhraničné hľadanie rozkoše“.
Povedal, že niektorí „obchodujú s pôžitkami, ktoré nás napokon zotročujú, napríklad s pornografiou či rôznymi návykovými látkami“, zatiaľ čo iní „zašli až tak ďaleko, že na sociálnych sieťach klamú, zrádzajú alebo ponižujú druhých“.
„Neklaňajte sa pred ničím, čo vám nemôže dať život. A ak ste niekedy spadli, vstaňte!“ zdôraznila hlava katolíckej cirkvi. Rovnako ako v Córdobe argentínsku mládež vyzvala, aby nasledovala príklad najznámejších svätcov svojej krajiny.
Jeho slová podľa AFP silne rezonovali u publika, ktoré vo veľkej miere vyrastalo so sociálnymi sieťami. Devätnásťročný študent architektúry José Morando v tejto súvislosti povedal, že mladí ľudia sú „veľmi posadnutí“ svojím vzhľadom a sú často „kritizovaní za svoju postavu“. Argentínčanka Emilia Carotiová tiež upozornila, že mladej generácii, ktorá je hlboko poznačená minulými udalosťami a malou nádejou do budúcnosti, chýba motivácia.