Pápež vyzval modliť sa: Z nemocnice sa vojna zdá ešte absurdnejšia

Vatikán 2. marca (TASR) - Vatikán v nedeľu zverejnil text príhovoru pápeža Františka k poludňajšej modlitbe Anjel Pána, ktorú kvôli svojej hospitalizácii nemohol predniesť. Tlačová služba Vatikánu predtým informovala, že pápežov klinický stav je stabilný, strávil pokojnú noc a počas dňa oddychuje.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, pápež sa okrem úvahy súvisiacej s evanjeliom k dnešnej nedeli zmienil aj o svojom pobyte v nemocnici, pričom sa lekárom a zdravotníkom poďakoval za starostlivosť.



Dodal, že "v srdci cíti požehnanie, ktoré je ukryté v krehkosti", pretože "práve v týchto chvíľach sa ešte viac učíme dôverovať Bohu", ktorému zároveň ďakoval za príležitosť, aby na tele i na duchu zakúšal to, čo mnohí chorí a trpiaci.



Poďakoval sa aj za modlitby veriacich za svoje uzdravenie, ako aj za listy, odkazy a kvety od nich.



Vyzval opäť modliť sa za Ukrajinu, Palestínu, Izrael, Libanon, Mjanmarsko, Sudán, i región Kivu v Konžskej demokratickej republike.



Dodal, že on sám sa modlí "najmä za pokoj". "Odtiaľto (z nemocnice) sa vojna zdá ešte absurdnejšia," konštatoval.



V úvahe nad dnešným evanjeliom sa pápež venoval pasáži, ktorá veriacich nabáda, aby cvičili oči na pozorovanie sveta a na posudzovanie blížnych, ktoré má byť starostlivé, nie odsudzujúce. "Bratské napomenutie môže byť cnosťou. Pretože pokiaľ nie je bratské, nie je to napomenutie," pripomína pápež.



Využijúc Ježišov výrok, že "každý strom pozná podľa ovocia", pápež uviedol, že "ovocím" človeka sú napríklad aj jeho slová. "Násilné, falošné a vulgárne slová sú zlým ovocím; dobrým ovocím sú spravodlivé a úprimné slová, ktoré pridávajú našim dialógom chuť," dodal.