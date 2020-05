Pápež vyzval modliť sa za koniec všetkých pandémií vo svete

Vatikán 14. mája (TASR) - Pápež František vo štvrtok vyzval veriacich z celého sveta, aby sa modlili "spolu ako bratia za oslobodenie od všetkých pandémií".



Podľa spravodajského portálu Vatican News Agency to pápež uviedol v kázni počas rannej omše vo vatikánskom penzióne Dom sv. Marty na margo svetového dňa modlitieb, pôstu a dobročinnosti, ktorého vyhlásenie na 14. mája inicioval medzináboženský Výbor pre ľudské bratstvo.



Vo svojej homílii pápež uvažoval o prorokovi Jonášovi, ktorého Boh povolal, aby v asýrskom meste Ninive ľuďom odovzdal posolstvo o potrebe modlitby, pokánia a pôstu.



Keď Jonáš pred touto úlohou ušiel, Boh ho povolal späť a Jonáš svoju misiu splnil. Pápež zdôraznil, že ľudia všetkých vierovyznaní a náboženských tradícií sú teraz povolaní, aby sa modlili a postili spolu za oslobodenie od pandémie.



Uviedol, že pandémiu choroby COVID-19 "nikto z nás neočakával". Pripomenul, že stále "veľa ľudí zomiera", pričom "mnohí sami". Apeloval na tých, ktorých nákaza nepostihla, aby mysleli na ostatných. "Zamyslite sa nad tragédiou a jej dôsledkami pre hospodárstvo a vzdelávanie. Zamyslite sa nad tým, čo príde potom," žiadal. Povedal, že "dnes sa zjednocujeme v modlitbe, aby sme prekonali tento sebecký postoj".



František vo svojom príhovore pripomenul, že okrem súčasnej pandémie infekčnej choroby COVID-19 "existujú ďalšie pandémie, ktoré spôsobujú milióny úmrtí" a "my si to neuvedomujeme, hľadíme inam. Nevšímame si tragédie, ktoré sa práve teraz dejú vo svete".



Pápež citoval z oficiálnych štatistík, z ktorých vyplýva, že "za prvé štyri mesiace tohto roku zomrelo od hladu 3,7 milióna ľudí". Pripomenul aj obete vojnových konfliktov a obete v podobe detí, ktoré sa pre vojny, násilie či sociálnu nerovnosť nemôžu vzdelávať.



Podľa pápeža spoločná modlitba v žiadnom prípade nie je "náboženským relativizovaním" nejakého problému.



"Ako sa nemodliť k Otcovi nás všetkých? Každý sa modlí, ako vie, ako môže, podľa toho, čo dostal od svojej kultúry. Nemodlíme sa proti sebe navzájom... Sme jednotní v ľudskosti ako bratia a sestry," vyhlásil pápež, ktorý vyzval, aby ľudia v modlitbách žiadali Boha o odpustenie hriechov, aby "Boh túto pandémiu ukončil."