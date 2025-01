Pápež vyzval na ochranu života ešte pred narodením a odpustenie dlhov

Rím 1. januára (TASR) — Pápež František vstúpil do nového roka novou výzvou veriacim, aby odmietli potraty, a vyzval ich k "pevnému záväzku" chrániť a rešpektovať život od počatia až po prirodzenú smrť. Osemdesiatosemročný František v stredu slávil novoročnú omšu venovanú Márii, Ježišovej matke v Bazilike svätého Petra. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



V homílii sa modlil, aby sa všetci naučili starať o "každé dieťa narodené zo ženy" a chrániť "vzácny dar života: život v maternici, život detí, život trpiacich, chudobných, starých, osamelých a umierajúcich".



"Žiadam o pevný záväzok rešpektovať dôstojnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, aby si každý človek mohol vážiť svoj vlastný život a aby všetci mohli s nádejou hľadieť do budúcnosti," povedal. Túto terminológiu katolícka cirkev používa na kritiku potratov a eutanázie.



V posledných rokoch sa jezuita pôvodom z Argentíny vyjadruje o potratoch dôraznejšie ako na začiatku pontifikátu. Používa formulácie ako "najatie nájomného vraha na vyriešenie problému". Nedávno vyvolal pobúrenie v Belgicku, keď kritizoval tamojší zákon o interrupciách ako "vražedný". Oznámil tiež úmysel blahorečiť zosnulého belgického kráľa Baudouina, ktorý zomrel v roku 1993. Na jeden deň abdikoval, aby nemusel schváliť legislatívu legalizujúcu tento zákrok.



Ranná omša bola poslednou veľkou udalosťou Františkovho nabitého vianočného programu. Napriek vysokému veku mimoriadne aktívny pápež má opakované dýchacie problémy. Tohtoročné vianočné obdobie bolo ešte náročnejšie vzhľadom na začiatok vatikánskeho Jubilejného svätého roka, ktorý sa koná raz za štvrťstoročie. Očakáva sa, že v roku 2025 príde do Ríma 32 miliónov pútnikov.



V príhovore k pútnikom, ktorí sa zhromaždili na slnkom zaliatom Svätopeterskom námestí, František pripomenul ústredné posolstvo Jubilea, ktorým je potreba odpúšťať dlhy. Opäť vyzval lídrov z bohatých krajín, aby odstránili alebo znížili dlhy chudobnejších krajín a "poskytli dobrý príklad".