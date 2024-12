Pápež vyzval na premenu sveta sužovaného chudobou a konfliktmi

Rím 25. decembra (TASR) - Pápež František v utorok vo svojej homílii v rámci vigílie Narodenia Pána vyzval na "premenu sveta sužovaného chudobou, otroctvom a konfliktmi". Na štedrovečernej omši priamo v Bazilike sv. Petra v Ríme bolo asi 6000 ľudí, ďalších približne 20.000 veriacich, pútnikov i turistov ju sledovalo na veľkoplošných obrazovkách na Námestí sv. Petra, informoval v noci na stredu spravodajský web Vatican News.



Ako s odvolaním sa na talianske ministerstvo vnútra napísala agentúra AP, vo Vatikáne a okolí platili veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré súviseli s nedávnym útokom na vianočných trhoch v Nemecku.



Pred štedrovečernou omšou pápež na Bazilike sv. Petra otvoril Svätú bránu, čím sa oficiálne začal Svätý rok 2025 (Jubileum) katolíckej cirkvi.



František neskôr vo svojej homílii povedal, že Svätý rok je príležitosťou zbaviť sa dlhov chudobných krajín a zaviazať sa k ochrane planéty. Cieľom Jubilea 2025 je podľa neho aj "priniesť nádej do nekonečných, pochmúrnych dní väzňov, do chladných a bezútešných príbytkov chudobných a do všetkých miest znesvätených vojnou a násilím".



František zasvätil jubileum 2025 téme nádeje a toto posolstvo podčiarkne, keď vo štvrtok otvorí Svätú bránu aj v rímskej väznici Rebibbia - v snahe dať väzňom nádej na lepšiu budúcnosť.



V nedeľu 29. decembra pápež otvorí Svätú bránu Lateránskej baziliky v Ríme. V ten istý deň bude pri príležitosti začiatku Jubilea vo všetkých katedrálach a konkatedrálach po celom svete slúžiť omšu miestny biskup.



Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie - 1. januára 2025 - otvorí pápež František Svätú bránu Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore). Rovnaký obrad sa v nedeľu 5. januára pri vigílii Zjavenia Pána uskutoční v Bazilike sv. Pavla za hradbami.



Jubileum sa skončí 28. decembra 2025 v miestnych cirkvách po celom svete, pričom v ten istý deň sa uzavrú Sväté brány Lateránskej baziliky, Baziliky Santa Maria Maggiore a Baziliky sv. Pavla za hradbami. Jubilejný rok bude formálne ukončený v Ríme v rámci slávnosti Zjavenia Pána 6. januára 2026.



Významným obsahom svätých rokov je výzva na odpustenie vo všetkých vzťahoch a na všetkých úrovniach, čo súvisí aj s možnosťou získania tzv. odpustkov.