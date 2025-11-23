< sekcia Zahraničie
Pápež vyzval na prepustenie unesených a pozdravil veriacich
Lev XIV. sa venoval aj téme svojej nadchádzajúcej cesty do Turecka a Libanonu, čo bude jeho prvá apoštolská cesta.
Autor TASR
Vatikán 23. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzval v nedeľu na prepustenie viac než 300 rukojemníkov, ktorých uniesli ozbrojenci v Nigérii z jednej z tamojších katolíckych škôl. TASR informuje podľa správy agentúr AFP a APA.
Počas tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána na Námestí svätého Petra vo Vatikáne Lev hovoril o svojom „veľkom zármutku“ nad spomenutými udalosťami a vyjadril osobitnú sústrasť uneseným deťom a mladým ľuďom, ako aj ich rodinám.
„S obrovským zármutkom som sa dozvedel správu o únosoch kňazov, veriacich a študentov,“ povedal pápež a vyslovil „úprimnú výzvu na okamžité prepustenie rukojemníkov“.
„Naliehavo apelujem na príslušné orgány, aby konali rýchlo a primerane s cieľom zabezpečiť prepustenie rukojemníkov. Modlime sa, aby kostoly a školy zostali všade bezpečnými miestami nádeje a ochrany,“ uviedol Lev.
Pápež tiež adresoval pozdrav veriacim z ukrajinských diecéz. „Neste si objatie a modlitbu tohto námestia do svojej vlasti,“ povedal pápež na konci omše na Námestí svätého Petra.
Lev XIV. sa venoval aj téme svojej nadchádzajúcej cesty do Turecka a Libanonu, čo bude jeho prvá apoštolská cesta, pripomína APA. Dôvodom jeho návštevy Turecka, ktorá sa uskutoční od 27. do 30. novembra, je 1700. výročie Prvého nicejského koncilu.
Lev XIV. (vlastným menom Robert Prevost) sa stal pápežom 8. mája tohto roka po tom, čo na Veľkú noc zomrel po 12-ročnom pontifikáte jeho predchodca, argentínsky pápež František. Sedemdesiatročný Lev XIV., ktorý má za sebou misionársku prácu v Peru, je prvým pápežom zo Spojených štátov.
