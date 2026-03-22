Pápež vyzval na prímerie, vojnu označil za škandál ľudstva
Autor TASR
Vatikán 22. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu vyhlásil, že smrť a utrpenie, ktoré spôsobuje vojna na Blízkom východe, sú „škandálom pre celú ľudskú rodinu“. Zároveň obnovil výzvu na okamžité uzavretie prímeria, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi povedal, že so znepokojením sleduje situáciu na Blízkom východe a v iných regiónoch, ktoré sú rozdelené vojnou a násilím. Vojna USA a Izraela proti Iránu medzitým pokračuje už štvrtý týždeň.
„Nemôžeme zostať ticho tvárou v tvár utrpeniu toľkých ľudí - bezbranných obetí tohto konfliktu. To, čo ubližuje im, ubližuje aj celému ľudstvu,“ vyhlásil Lev počas svojej každotýždennej modlitby na Námestí sv. Petra.
„Opäť dôrazne vyzývam, aby sme vytrvali v modlitbe, aby sa ukončili nepriateľské aktivity a aby sa konečne vytvorila cesta k mieru,“ dodal.
Spravodajský web Vatican News uvádza, že podľa všetkého v Libanone zahynulo už viac ako 1000 ľudí. Pri iránskych útokoch v nedeľu skoro ráno utrpelo zranenia najmenej 160 osôb v izraelských obciach a odhaduje sa, že v Iráne zahynulo približne 1444 ľudí a viac ako 18.000 utrpelo zranenia.
