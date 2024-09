Pápež vyzval na spravodlivé odmeňovanie pre migrujúcich pracovníkov

Singapur 12. septembra (TASR) - Pápež František sa vo štvrtok v Singapure, ktorý je jeho poslednou zastávkou na 12-dňovej apoštolskej ceste v juhovýchodnej Ázii a Tichomorí, vyslovil za spravodlivé odmeňovanie pre migrujúcich pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V prejave miestnym politikom a predstaviteľom 87-ročný pápež povedal, že ochrane migrujúcich pracovníkov by sa mala venovať "osobitná pozornosť".



"Títo pracovníci prispievajú spoločnosti veľkou mierou a mali by mať zaručenú spravodlivú mzdu," vyhlásil František.



Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) je na svete približne 170 miliónov migrujúcich pracovníkov, čo predstavuje približne päť percent celosvetovej pracovnej sily. Väčšina z nich žije v Spojených štátoch, Európe a Strednej Ázii. Lacná pracovná sila však prispela k rýchlemu rastu metropol ako Dubaj, Dauha a Singapur.



Podľa odhadov v Singapure pracuje približne 300.000 takýchto pracovníkov s nízkymi mzdami. Mnohí migranti v Singapure pochádzajú z Južnej Ázie a Filipín.



Pápež sa priamo nezmienil o pracovníkoch v Singapure. Jeho poznámky podľa AFP však pravdepodobne spôsobia znepokojenie vo vláde, ktorá si ostro chráni svoj imidž.



František zároveň vyzdvihol "podnikateľského ducha" a dynamiku, vďaka ktorým sa v Singapure vybudovala "masa ultramoderných mrakodrapov, ktoré akoby vyrastali z mora".



"Singapur je mozaikou etník, kultúr a náboženstiev, ktoré spolu žijú v harmónii," povedal pápež a takmer šesťmiliónovú krajinu vykreslil ako svetlý príklad pre svet.



"Povzbudzujem vás, aby ste naďalej pracovali v prospech jednoty a bratstva ľudstva a spoločného dobra všetkých ľudí a národov," dodal.



Približne 30 percent obyvateľov Singapuru sú budhisti, 20 percent sa nehlási k žiadnemu náboženstvu a zvyšok tvoria katolíci, protestanti, taoisti a hinduisti, píše AFP.



František je iba druhým pápežom, ktorý zavítal do Singapuru. Pred ním tento mestský štát navštívil pápež Ján Pavol II. v roku 1986.