Pápež vyzval na spravodlivú distribúciu vakcín vo svete

Rím 4. apríla (TASR) - Pápež František predniesol v nedeľu na poludnie v Bazilike sv. Petra tradičné veľkonočné posolstvo a požehnanie mestu Rím a celému svetu (Urbi et orbi).



Vo svojom príhovore spomenul najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 a jej dôsledky pre životy ľudí a štáty. Poukázal aj na to, že napriek tejto situácii vo svete neutíchajú ozbrojené konflikty a pokračuje sa v zbrojení. "Toto je škandál dneška," uviedol František.



V príhovore vyzdvihol pápež aj prácu lekárov a zdravotníkov počas pandémie. Vyzval, aby sa očkovacie látky proti covidu spravodlivo distribuovali a aby sa v rámci tohto rozdeľovania podporovali najmä najchudobnejšie štáty sveta.



Vyzval, aby ľuďom, ktorých pandémia pripravila o živobytie alebo sociálnu ochranu - najmä najviac ohrozeným rodinám - bola zo strany štátnych úradov poskytnutá pomoc a podpora. Pripomenul, že pandémia dramaticky zvýšila počet chudobných a je dôvodom zúfalstva mnohých ľudí. "Treba, aby ľudia znova našli nádej, ako to hovoril aj sv. Ján Pavol II.," zdôraznil František.



Spomenul aj mládež, ktorá má pre pandémiu obmedzené možnosti na vzdelávanie a vzájomné kontakty.



"Všetci potrebujem žiť v reálnych, a nie vo virtuálnych vzťahoch, najmä vo veku, keď sa vytvára osobnosť človeka," uviedol pápež a pripomenul, že toto posolstvo zaznelo od samotných detí počas piatkovej Krížovej cesty.



Pápež sa vyslovil aj za ukončenie konfliktov v Sýrii, Líbyi či Jemene. Pokračovanie vojnových konfliktov po celom svete odsúdil ako "škandálne" a žiadal ukončenie zbrojenia.



Pripomenul aj osudy migrantov utekajúcich pred vojnou a vyslovil želanie, aby im nechýbala ľudská solidarita. Poďakoval sa v tejto súvislosti krajinám, ktoré "veľkoryso prijímajú trpiacich a hľadajúcich útočisko", najmä však Jordánsku a Libanonu, kde našli útočisko obete konfliktu v Sýrii.



Vo svojom príhovore pápež vyslovil aj želanie, aby sa mesto Jeruzalem stalo "miestom stretnutia" a aby v tejto oblasti v mieri a prosperite existovali Izrael a štát Palestínčanov.



František pripomenul aj medzinárodný terorizmus a ozbrojené konflikty v Afrike: v oblasti Sahel a v Nigérii, v etiópskom štáte Tigraj či v oblasti Cabo Delgado v Mozambiku.



Vyslovil sa aj za prepustenie vojnových zajatcov, a to i v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



Dodal tiež, že mnohí ľudia v dôsledku pandémie slávia Veľkú noc v lockdowne a nemôžu sa zúčastniť na liturgických sláveniach. Vyzval prítomných, aby sa modlili za to, aby tieto reštrikcie mohli byť už čoskoro zrušené.



Predtým pápež pri oltári katedry v Bazilike sv. Petra odslúžil omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Pre covidovú epidémiu sa na tejto bohoslužbe mohlo zúčastniť len do 200 ľudí a aj tí museli dodržiavať sanitárne opatrenia.



Omša bola vysielaná on-line, ako aj 170 televíznymi spoločnosťami. Vatikán tento rok pridal aj tlmočenie do posunkovej reči.



Pred pandémiou sa táto slávnostná bohoslužba obvykle konala na Námestí sv. Petra za účasti desiatok tisíc pútnikov.