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Pápež vyzval na ukončenie polarizácie po voľbách do Kongresu USA
Hlava katolíckej cirkvi v utorok pristála v Ríme po 12-dňovej ceste po troch krajinách Latinskej Ameriky.
Autor TASR
Vatikán 17. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok vyjadril nádej, že po novembrových voľbách do amerického Kongresu bude vo svete „menej vojen a rozdeľovania“ spoločnosti. Uviedol to po návrate zo svojej cesty po Južnej Amerike. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Hlava katolíckej cirkvi v utorok pristála v Ríme po 12-dňovej ceste po troch krajinách Latinskej Ameriky. „Rád by som videl väčšiu schopnosť viesť dialóg, budovať mosty a dosiahnuť zmierenie. Menej polemiky, menej vojen, menej rozdelenia,“ povedal pápež novinárom ešte na palube lietadla.
Vo svojich vyjadreniach zopakoval výzvu na ukončenie polarizácie spoločnosti, ktorú vyslovoval počas svojho 12-dňového turné po Uruguaji, Argentíne a Peru. „Viem, že je to sen, no zároveň viem, že je to možné, takže uvidíme,“ povedal.
Lev XIV., ktorý je vôbec prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov, sa začiatkom tohto roka dostal s prezidentom USA Donaldom Trumpom do sporu pre svoje vyjadrenia, v ktorých kritizoval americko-izraelské útoky na Irán. Agentúra AFP zároveň pripomína, že pápež sa v novembri zapísal do histórie oznámením, že odovzdal svoj hlas vo voľbách do Kongresu.
Trumpova Republikánska strana utrpela v tomto hlasovaní výrazné straty v Snemovni reprezentantov aj v Senáte.
Hlava katolíckej cirkvi v utorok pristála v Ríme po 12-dňovej ceste po troch krajinách Latinskej Ameriky. „Rád by som videl väčšiu schopnosť viesť dialóg, budovať mosty a dosiahnuť zmierenie. Menej polemiky, menej vojen, menej rozdelenia,“ povedal pápež novinárom ešte na palube lietadla.
Vo svojich vyjadreniach zopakoval výzvu na ukončenie polarizácie spoločnosti, ktorú vyslovoval počas svojho 12-dňového turné po Uruguaji, Argentíne a Peru. „Viem, že je to sen, no zároveň viem, že je to možné, takže uvidíme,“ povedal.
Lev XIV., ktorý je vôbec prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov, sa začiatkom tohto roka dostal s prezidentom USA Donaldom Trumpom do sporu pre svoje vyjadrenia, v ktorých kritizoval americko-izraelské útoky na Irán. Agentúra AFP zároveň pripomína, že pápež sa v novembri zapísal do histórie oznámením, že odovzdal svoj hlas vo voľbách do Kongresu.
Trumpova Republikánska strana utrpela v tomto hlasovaní výrazné straty v Snemovni reprezentantov aj v Senáte.