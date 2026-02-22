Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pápež vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine

Na snímke pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Ukrajina si v utorok pripomenie štvrté výročia vpádu ruských síl na svoje územie.

Vatikán 22. februára (TASR) - Mier na Ukrajine je „naliehavou nevyhnutnosťou“, povedal v nedeľu pápež Lev XIV. Vyjadril sa tak dva dni pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a webu Vatican News.

„Mier nemožno odkladať. Je to naliehavá potreba, ktorá si musí nájsť miesto v srdciach a prejaviť sa v zodpovedných rozhodnutiach,“ povedal davu zhromaždenom na Námestí svätého Petra.

„Znova dôrazne vyzývam: nech zmĺknu zbrane, nech prestanú bombardovania, nech sa bezodkladne dosiahne prímerie a nech sa posilní dialóg, aby sa otvorila cesta k mieru,“ pokračoval pápež.

Lev spomenul množstvo obetí, zničených životov a rodín a nepredstaviteľné utrpenie. Každá vojna je podľa jeho slov skutočne ranou pre celé ľudstvo a zanecháva za sebou „smrť, skazu a utrpenie, ktoré poznačí celé generácie“.

Ukrajina si v utorok pripomenie štvrté výročia vpádu ruských síl na svoje územie. Vojna, ktorá začala 24. februára 2022, zničila ukrajinské mestá, vyhnala milióny ľudí zo svojich domovov a vyžiadal si množstvo obetí na oboch stranách.

Rusko v súčasnosti okupuje zhruba pätinu ukrajinského územia a pokračuje v postupe napriek ťažkým stratám a ukrajinským útokom na logistiku, informuje AFP.

Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa naliehajú na obe strany, aby ukončili túto vojnu. Washington v uplynulých týždňoch sprostredkoval niekoľko kôl trojstranných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.

Na zmienených rokovaniach však nedošlo k výraznému prelomu. Kľúčovým sporným bodom v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou je Donbas na východe Ukrajiny. Moskva si nárokuje celý Donbas, aj keď v súčasnosti okupuje približne 90 percent jeho územia. Kyjev túto požiadavku dôrazne odmieta. Rusko tvrdí, že ak mierové rokovania zlyhajú, získa zvyšok regiónu silou.
