Pápež vyzval na výmenu všetkých väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou

Vatikán 31. marca (TASR) - Pápež František v tradičnom veľkonočnom posolstve Urbi et Orbi (Mestu a svetu) vo Vatikáne vyzval na výmenu väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR informuje podľa agentúry AFP. Konflikt rozpútaný ruskou inváziou na Ukrajinu trvá už tretí rok.



"Výzvou na rešpektovanie princípov medzinárodného práva vyjadrujem nádej na všeobecnú výmenu všetkých väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou," povedal asi 30 tisíckam veriacich z balkóna baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Jeho prejav bol naživo vysielaný do celého sveta.



Vyzval aj na prepustenie rukojemníkov a prímerie v Pásme Gazy, pričom sa očakávajú nové rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



"Opätovne apelujem, aby bol zabezpečený prístup k humanitárnej pomoci do Gazy, a ešte raz vyzývam na rýchle prepustenie rukojemníkov zadržaných 7. októbra a okamžité prímerie v Pásme (Gazy)," uviedol pápež vo veľkonočnom posolstve.



Pripomenul aj Sýriu, ktorá už trinásť rokov trpí následkami ničivej vojny. Libanon podľa jeho slov zase ničí inštitucionálna bezvýchodisková situácia a hlboká kríza. Pripomenul aj pokrok krajín západného Balkánu smerom k integrácii do európskeho projektu.



Povzbudil tiež Arménsko a Azerbajdžan, aby s podporou medzinárodného spoločenstva mohli pokračovať v dialógu a dosiahli čo najskôr definitívnu mierovú dohodu.