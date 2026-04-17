Pápež vyzval nepodliehať zúfalstvu a odmietnuť všetky formy násilia
Na omši pred veľkým štadiónom v kamerunskom meste Douala sa podľa odhadov zúčastnilo približne 120.000 ľudí.
Autor TASR
Douala 17. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok v príhovore počas omše v Kamerune nabádal mladých ľudí v Afrike, aby nepodliehali nedôvere a skľúčenosti. Vyzval ich tiež odmietnuť „každú formu zneužívania či násilia, ktoré klame prísľubom ľahkého zisku, no zatvrdzuje srdce a robí ho necitlivým.“ Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Vo svojej homílii sa Lev opätovne venoval početným vojnovým konfliktom a výrazným rozdielom medzi bohatými a chudobnými na africkom kontinente, kde podľa jeho slov žije mnoho ľudí, „ktorí podobne ako my túžia po mieri, slobode a spravodlivosti“.
Na omši pred veľkým štadiónom v kamerunskom meste Douala sa podľa odhadov zúčastnilo približne 120.000 ľudí. Mnohí z nich sa vydali na cestu pešo už skoro ráno, aby pápeža privítali.
Po Alžírsku je Kamerun druhou zastávkou na Levovej ceste v Afrike, v ktorej rámci ešte zamieri do Angoly a Rovníkovej Guiney.
Agentúra DPA doplnila, že katolicizmus v Afrike posilňuje svoje pozície: z približne 1,4 miliardy katolíkov na svete pochádza už 20,3 percenta z Afriky. V súčasnosti tam žije približne 290 miliónov katolíkov – viac než v Európe –, pričom mnohí z nich sú mladí. Medzi hlavné problémy kontinentu patrí vysoká nezamestnanosť mladých ľudí.
Spravodajský web France24 konštatoval, že verejné príhovory pápeža sa od jeho príchodu do Kamerunu zameriavajú na sociálne témy. V príhovoroch v hlavnom meste Yaoundé a neskôr aj v meste Bamende, ktoré je epicentrom separatistickej vzbury, Lev dal bokom svoju obvyklú zdržanlivosť a rozhodne kritizoval „tyranov“, ktorí „pustošia svet“. Vo štvrtok v príhovore pápež odsúdil „škody spôsobené zvonku tými, ktorí v mene zisku naďalej zaberajú africký kontinent, aby ho vykorisťovali a drancovali“.
Kamerun má bohaté zdroje surovín: ropu, vzácne drevo, kakao, kávu a bavlnu, ako aj rozsiahle ložiská nerastov, ktoré už desaťročia priťahujú zahraničné skupiny a miestne elity.
„Tí, ktorí drancujú zdroje vašej krajiny, vo všeobecnosti investujú veľkú časť ziskov do zbraní, v špirále nekonečnej destabilizácie a smrti,“ kritizoval pápež a vyzval „polámať reťaze korupcie.“
Ku katolicizmu sa v Kamerune hlási 37 percent z približne 30 miliónov obyvateľov. Cirkev tam spravuje rozsiahlu sieť nemocníc, škôl a charitatívnych inštitúcií – ide o sféru vplyvu, ktorú sa Svätá stolica snaží posilniť.
