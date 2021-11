Pápež vyzval ľudstvo, aby nesúdilo chudobných

Na snímke pápež František celebruje omšu na Svetový deň chudobných v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 14. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Vatikán 14. novembra (TASR) - V poradí piaty Svetový deň chudobných si pápež František v nedeľu pripomenul omšou pri hlavnom oltári Baziliky sv. Petra, na ktorej bolo prítomných 2000 ľudí v núdzi. Omšu koncelebrovalo asi 50 kardinálov a biskupov a stovka kňazov, informoval spravodajský web Vatican New.Svetový deň chudobných ustanovil pápež František v roku 2017. Jeho tohtoročným mottom bol citát z evanjelia sv. Marka: "".V rôznych krajinách sveta sa pri tejto príležitosti konali podujatia, do ktorých sa zapojili ľudia bez domova, prostitútky, väzni či zdravotne postihnutí ľudia. Cieľom týchto akcií bolo pripomenúť, že práve títo zraniteľní ľudia by mali byť v popredí záujmu cirkvi.Vo svojej homílii počas omše v Bazilike sv. Petra pápež kritizoval" voči chudobným, ktorí sa podľa neho do zlej situácie dostali často nie vlastnou vinou, ale v dôsledku nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti.V homílii pápež pripomenul, že cirkev od svojich veriacich".Pápež v tejto súvislosti zdôraznil, že "" a "".Vyhlásil však tiež, že "" a "", ktorá chudobných núti žiť na okraji spoločnosti, "".Pápež preto vyzval ľudí, aby zlepšili svet "".Pracovníkom charity, ktorí sa na omši zúčastnili tiež, pápež adresoval prosbu, aby "".V rámci podujatí venovaných Svetovému dňu chudobných sa pápež popoludní prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na podujatí organizovanom asociáciou Fratello, ktorá sa venuje ľuďom v núdzi.Vo svojom príhovore pápež chudobných a núdznych požiadal o odpustenie "".Uviedol, že každý muž a každá žena sú Božím chrámom. Dodal, že miesto chudobných nie je".