Pápež vyzval nových členov Švajčiarskej gardy ku komunitnému životu

Vatikán 7. mája (TASR) - Do pápežskej Švajčiarskej gardy v pondelok slávnostnou prísahou vstúpilo 34 nových členov, vďaka ktorým sa najmenšia armáda na svete vrátila do plného stavu. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Pápež František ich následne prijal na osobitnej audiencii. Mladých mužov zároveň vyzval, aby "aktívne a intenzívne pestovali komunitný život" a "neizolovali sa za počítačom alebo smartfónom, ako to často robia dnešní mladí ľudia".



"Je lepšie využiť voľný čas na spoločné aktivity, na spoznávanie Ríma, na chvíle bratstva, keď sa môžete rozprávať a zdieľať zážitky. Tieto skúsenosti sa vo vás vybudujú a budú vás sprevádzať po celý život," vyhlásil.



Z novej 34-člennej kohorty len dvaja majú taliančinu ako materinský jazyk; 16 z nich je nemecky hovoriacich a 16 francúzsky hovoriacich. Rétorománčinu neovláda nik z nich.



"Vrátime sa na úroveň spred covidovej pandémie. Je to závan čerstvého vzduchu, ktorý nám umožní zvládnuť Svätý rok 2025 pohodlnejším spôsobom," uviedol Eliah Cinotti, hovorca Švajčiarskej gardy - pápežovej osobnej ochranky.



Noví členovia Švajčiarskej gardy v tradičnej modro-oranžovej renesančnej uniforme skladajú prísahu 6. mája, na výročie udalostí z roku 1527, keď 147 ich predchodcov zahynulo pri obrane pápeža Klementa VII. počas plienenia Ríma landsknechtmi, nemeckými žoldniermi cisára Svätej ríše rímskej Karola V.



Tento elitný zbor, ktorý založil v roku 1506 pápež Július II., sa regrutuje zo skupiny švajčiarskych miest a dedín, ktoré po stáročia zaisťovali Vatikánu bezpečnosť a boli zodpovedné za stráženie pápeža aj Apoštolského paláca.



Počas stredoveku a renesancie mali Švajčiari povesť najspoľahlivejších žoldnierov v Európe - tvrdých bojovníkov, ktorí takmer nikdy nemenili stranu.



Podmienky náboru sú prísne. Uchádzači musia byť slobodní, vysokí aspoň 1,74 metra, praktizujúci katolíci, musia mať absolvovanú povinnú vojenskú službu vo Švajčiarsku a musia byť "bezúhonní". Členovia gardy sa zaväzujú na minimálne dva roky služby.