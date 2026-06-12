< sekcia Zahraničie
Pápež vyzval prevádzačov, aby prestali zneužívať zúfalstvo ľudí
Reuters pripomenul, že Lev XIV., ktorý v posledných mesiacoch čoraz otvorenejšie kritizuje smerovanie svetových lídrov, navštívil Kanárske ostrovy ako poslednú zastávku svojej cesty po Španielsku.
Autor TASR
Santa Cruz de Tenerife 12. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok, v posledný deň svojej návštevy Španielska, ostro kritizoval prevádzačov nelegálnych migrantov, ktorí „zneužívajú zúfalstvo ľudí alebo organizujú cesty smrti.“ Vo svojom príhovore ich vyzval, aby so svojimi aktivitami prestali a „kajali sa, kým je čas.“ Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu... sa budete zodpovedať pred Božou spravodlivosťou,“ varoval pápež v narážke na učenie cirkvi, podľa ktorého sa človek musí zo svojich hriechov vyznať a napraviť ich, inak mu po smrti hrozí zatratenie.
Reuters pripomenul, že Lev XIV., ktorý v posledných mesiacoch čoraz otvorenejšie kritizuje smerovanie svetových lídrov, navštívil Kanárske ostrovy ako poslednú zastávku svojej cesty po Španielsku.
V piatok sa jeho program odohrával na ostrove Tenerife, kde sa stretol s migrantmi, zamestnancami centier, ktoré sú im nápomocné pri integrácii, a v meste Santa Cruz de Tenerife odslúžil omšu pod holým nebom.
Vo svojej homílii pápež zdôraznil povolanie cirkvi k prijímaniu ľudí, stretávaniu sa a bratstvu. Vyzval veriacich, aby sa im Ježiš stal vzorom ľudskosti otvoreným voči chudobným a migrantom.
Na stretnutí s organizáciami, ktoré pomáhajú migrantom, pápež nekompromisne odsúdil obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie ľudskej biedy a vyhlásil, že „slzy a krv“ migrantov, ktorí sa stali obeťami vykorisťovania pri ceste do Európy, „volajú k Bohu“.
Na námestí Plaza de Cristo de la Laguna si pápež vypočul svedectvá viacerých zamestnancov a klientov prijímacieho centra Las Raíces, ktorým od jeho otvorenia v roku 2021 prešlo približne 70.000 ľudí. Jedna z migrantiek, Bousso Dioufová, sa pred pápežom vyjadrila, že migranti nežiadajú osobitné výsady, len „rešpekt, ľudskosť a možnosť žiť dôstojne“.
Na tieto svedectvá pápež nadviazal aj vo svojom neskoršom príhovore, pričom zdôraznil, že význam integrácie spočíva v pomoci druhému, aby mohol a chcel nielen prijímať, ale aj ponúkať zo svojich darov. Zasadzoval sa za chápanie integrácie ako „recipročnej cesty“. Prichádzajúci migranti by podľa neho nemali byť nútení úplne sa vzdať svojho kultúrneho dedičstva a minulosti, mali by sa v novej krajine usadiť a integrovať. Hostiteľská spoločnosť by sa zase mala učiť „rozširovať svoj vlastný domov“ bez toho, aby stratila svoju identitu.
Po omši pápež ukončil návštevu Španielska a odcestoval do Ríma, doplnil Reuters.
Kanárske ostrovy - španielske súostrovie pri západnom pobreží Afriky - patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Mnohí z nich riskujú život pri nebezpečnej plavbe cez Atlantický oceán na vratkých a preplnených plavidlách.
Pápežova návšteva v Španielsku vyvrcholila v deň, keď v Európskej únii nadobudol účinnosť Pakt o migrácii a azyle, ktorý sprísňuje pravidlá v oblasti udeľovania azylu.
Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Španielsko presadzuje otvorenejší prístup k migrantom. Vláda v Madride spustila program, ktorý má umožniť legalizáciu pobytu viac než pol milióna ľudí bez dokladov. Tento krok však kritizujú krajne pravicové strany. Úrady majú zároveň problémy s pomalým vybavovaním žiadostí o pobyt.
„Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu... sa budete zodpovedať pred Božou spravodlivosťou,“ varoval pápež v narážke na učenie cirkvi, podľa ktorého sa človek musí zo svojich hriechov vyznať a napraviť ich, inak mu po smrti hrozí zatratenie.
Reuters pripomenul, že Lev XIV., ktorý v posledných mesiacoch čoraz otvorenejšie kritizuje smerovanie svetových lídrov, navštívil Kanárske ostrovy ako poslednú zastávku svojej cesty po Španielsku.
V piatok sa jeho program odohrával na ostrove Tenerife, kde sa stretol s migrantmi, zamestnancami centier, ktoré sú im nápomocné pri integrácii, a v meste Santa Cruz de Tenerife odslúžil omšu pod holým nebom.
Vo svojej homílii pápež zdôraznil povolanie cirkvi k prijímaniu ľudí, stretávaniu sa a bratstvu. Vyzval veriacich, aby sa im Ježiš stal vzorom ľudskosti otvoreným voči chudobným a migrantom.
Na stretnutí s organizáciami, ktoré pomáhajú migrantom, pápež nekompromisne odsúdil obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie ľudskej biedy a vyhlásil, že „slzy a krv“ migrantov, ktorí sa stali obeťami vykorisťovania pri ceste do Európy, „volajú k Bohu“.
Na námestí Plaza de Cristo de la Laguna si pápež vypočul svedectvá viacerých zamestnancov a klientov prijímacieho centra Las Raíces, ktorým od jeho otvorenia v roku 2021 prešlo približne 70.000 ľudí. Jedna z migrantiek, Bousso Dioufová, sa pred pápežom vyjadrila, že migranti nežiadajú osobitné výsady, len „rešpekt, ľudskosť a možnosť žiť dôstojne“.
Na tieto svedectvá pápež nadviazal aj vo svojom neskoršom príhovore, pričom zdôraznil, že význam integrácie spočíva v pomoci druhému, aby mohol a chcel nielen prijímať, ale aj ponúkať zo svojich darov. Zasadzoval sa za chápanie integrácie ako „recipročnej cesty“. Prichádzajúci migranti by podľa neho nemali byť nútení úplne sa vzdať svojho kultúrneho dedičstva a minulosti, mali by sa v novej krajine usadiť a integrovať. Hostiteľská spoločnosť by sa zase mala učiť „rozširovať svoj vlastný domov“ bez toho, aby stratila svoju identitu.
Po omši pápež ukončil návštevu Španielska a odcestoval do Ríma, doplnil Reuters.
Kanárske ostrovy - španielske súostrovie pri západnom pobreží Afriky - patria medzi hlavné vstupné brány migrantov do Európy. Mnohí z nich riskujú život pri nebezpečnej plavbe cez Atlantický oceán na vratkých a preplnených plavidlách.
Pápežova návšteva v Španielsku vyvrcholila v deň, keď v Európskej únii nadobudol účinnosť Pakt o migrácii a azyle, ktorý sprísňuje pravidlá v oblasti udeľovania azylu.
Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Španielsko presadzuje otvorenejší prístup k migrantom. Vláda v Madride spustila program, ktorý má umožniť legalizáciu pobytu viac než pol milióna ľudí bez dokladov. Tento krok však kritizujú krajne pravicové strany. Úrady majú zároveň problémy s pomalým vybavovaním žiadostí o pobyt.