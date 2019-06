Pápež vyzval Rumunov a etnických Maďarov, aby zabudli na staré sváry

Podľa organizátorov na púť pri príležitosti pápežovej návštevy v meste Šumuleu Ciuc prišlo aj asi 25.000 ľudí z Maďarska a zo Slovenska, Srbska a Ukrajiny, kde žijú veľké maďarské menšiny.

Bukurešť 1. júna (TASR) - Pápež František v rámci svojej návštevy Rumunska zavítal v sobotu do Sedmohradska, kde v meste Šumuleu Ciuc celebroval omšu pod holým nebom. Vo svojom príhovore apeloval na veriacich - Rumunov i príslušníkov maďarskej menšiny -, aby spolupracovali v mene svojej lepšej budúcnosti.



Mesto Šumuleu Ciuc so svojou Bazilikou Najsvätejšej Panny Márie je považované za najvýznamnejšie pútnické miesto v juhovýchodnej Európe, uviedla agentúra AP. Na omšu celebrovanú pápežom sa tam napriek nepriaznivému počasiu zišli desaťtisíce ľudí, pričom väčšina z nich boli veriaci maďarskej národnosti.



Nepriaznivé počasie spôsobilo, že pápež využil na cestovanie do mesta Šumuleu Ciuc namiesto vrtuľníka auto, dodala AP.



František vo svojej homílii ocenil rôznorodosť kultúr a jazykov v Rumunsku a apeloval na veriacich, aby zabudli na "staré sváry" a spoločne sa zasadili za svoju lepšiu budúcnosť.



Pápež mal na mysli situáciu, keď boli práva približne 1,2 milióna Maďarov v Rumunsku celé desaťročia v centre politických sporov medzi Rumunskom a Maďarskom, ktoré na základe mierových zmlúv uzavretých po prvej svetovej vojne prišlo o Sedmohradsko.



Napätie prameniace z krívd z minulosti sa často odráža aj vo vzťahoch medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym spoločenstvom, ktorých veriaci tvoria v prevažne pravoslávnom Rumunsku katolícku menšinu.



"Zložité a smútkom naplnené situácie z minulosti nesmú upadnúť do zabudnutia alebo byť popierané, ale nesmú byť prekážkou alebo výhovorkou, ktoré stoja v ceste našej túžbe žiť spolu ako bratia a sestry," povedal pápež.



Svoju kázeň František predniesol v taliančine a bola prekladaná do rumunčiny a maďarčiny.



Podľa organizátorov citovaných rozhlasovou stanicou Slobodná Európa (RFE/RL) na púť pri príležitosti pápežovej návštevy v meste Šumuleu Ciuc prišlo aj asi 25.000 ľudí z Maďarska a zo Slovenska, Srbska a Ukrajiny, kde žijú veľké maďarské menšiny.



Po omši sa František vydal na cestu do mesta Iaši na severovýchode krajiny, kde sa stretne s mládežou.



František cestuje po Rumunsku, aby navštívil aj odľahlejšie katolícke komunity. Pápež Ján Pavol II. mohol v rámci prvej pápežskej návštevy Rumunska v roku 1999 navštíviť len hlavné mesto Bukurešť.



V nedeľu najvyšší pontifex odletí do mesta Blaj, ležiaceho takisto v Sedmohradsku. Tam bude blahorečiť siedmich gréckokatolíckych biskupov, ktorí zahynuli počas prenasledovania cirkvi rumunským komunistickým režimom.



František sa v Blaji plánuje stretnúť aj s príslušníkmi komunity Rómov, ktorí sa - a to nielen v Rumunsku - často stávajú obeťami diskriminácie a rasovej nenávisti. Rómovia sú zároveň v strednej a vo východnej Európe tou najchudobnejšou etnickou skupinou, poznamenáva agentúra DPA.



Do Ríma sa František vráti v nedeľu podvečer, spresňuje harmonogram jeho rumunskej návštevy Vatikánsky rozhlas.