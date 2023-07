Pápež vyzval Rusko na obnovenie čiernomorskej obilnej dohody

Vatikán 30. júla (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu Rusko, aby zmenilo svoje rozhodnutie o odstúpení od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala Ukrajine vyvážať obilie aj napriek prevrávajúcej vojne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Apelujem na mojich bratov, úrady v Ruskej federácii, aby mohla byť čiernomorská iniciatíva obnovená a obilie sa mohlo bezpečne prevážať," uviedol pápež počas každotýždňovej modlitby Anjel Pána.



Ceny obilia na svetových trhoch vzrástli po tom čo Rusko 17. júla oznámilo, že odstupuje od dohody vyjednanej za pomoci Organizácie Spojených národov a Turecka. Ruská armáda sa pri útokoch odvtedy tiež začala častejšie zameriavať na ukrajinské prístavy a infraštruktúru súvisiacu s vývozom obilia v Čiernom mori i na rieke Dunaj.



František v nedeľu v príhovore k davu na Námestí svätého Petra vyzval veriacich, aby sa aj ďalej modlili za "mučenícku Ukrajinu, kde vojna ničí všetko aj obilie", čo označil za "vážnu urážku Boha". Pápež zároveň poukázal na to, že "k nebu sa vznáša plač miliónov bratov a sestier, ktorí trpia hladom".



Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody, pretože podľa neho neboli naplnené jeho požiadavky na uvoľnenie sankcií na vývoz obilia a hnojív z Ruska. Podľa Moskvy tiež nesmerovalo dostatočné množstvo vyvážaného obilia do chudobných krajín.



Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň na summite s africkými lídrami prisľúbil, že Rusko bude Afriku zásobovať obilím, pričom niektoré dodávky budú bezplatné. Predseda Africkej únie Azali Assoumani však reagoval, že to možno nebude stačiť.



Od začiatku invázie na Ukrajinu vlani vo februári pápež František opakovane odsúdil konflikt na Ukrajine. Zároveň sa však snaží udržať otvorené komunikačné kanály s Moskvou. V máji František poveril kardinála Mattea Zuppiho úlohou mierového vyslanca. Zuppi odvtedy navštívil Rusko, Ukrajinu i Spojené štáty, pripomína Reuters.