Pápež vyzval spravodajské služby, aby nevyužívali informácie ako zbraň

Na snímke pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Dodal, že v ére čoraz výkonnejších technológii je potrebné stanoviť limity založené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.

Autor TASR
Vatikán 12. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok vyzval spravodajské služby po celom svete, aby nepoužívali dôverné informácie ako zbraň, a to ani proti katolíckej cirkvi. Neuviedol však žiadne konkrétne krajiny. Pápež hovoril na audiencii pri príležitosti 100. výročia založenia talianskej spravodajskej služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa agentúry AFP nie je nijako výnimočné, keď štáty odôvodňujú katolícke represie - vrátane konfiškácie majetku či vyhosťovania náboženských predstaviteľov - práve informáciami zo spravodajských služieb.

„Musíme byť veľmi ostražití, aby sme zabránili zneužívaniu dôverných informácií na zastrašovanie, manipuláciu, vydieranie alebo diskreditáciu,“ povedal pápež počas audiencie vo Vatikáne s príslušníkmi talianskej spravodajskej služby.

„To platí aj pre cirkev. V niekoľkých krajinách je cirkev skutočne obeťou spravodajských agentúr, ktoré konajú so zlomyseľným úmyslom a potláčajú jej slobodu,“ povedal.

Dodal, že v ére čoraz výkonnejších technológii je „potrebné stanoviť limity založené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a zostať ostražití voči pokušeniam, ktorým vás vystavuje vaša pozícia“.

„Zabezpečte, aby ochrana národnej bezpečnosti neustále chránila práva jednotlivcov, ich súkromný a rodinný život, slobodu svedomia a informácií, ako aj právo na spravodlivý proces,“ dodal.
