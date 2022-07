Pápež vyzval svetových lídrov, aby neprehliadali klimatické zmeny

Vatikán 21. júla (TASR) - Pápež František vo štvrtok vyzval svetových lídrov, aby si všímali "výkriky úzkosti" Zeme vyplývajúce zo zmeny klímy, extrémneho počasia a straty biodiverzity. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pápež v posolstve pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo vyzval národy, aby ku klimatickým zmenám pristupovali rovnako ako ku globálnym výzvam, akými sú vojny či humanitárne krízy. Globálne otepľovanie podľa neho najviac zasahuje chudobné a domorodé obyvateľstvo.



František uviedol, že bohaté krajiny majú "ekologický dlh", pretože spôsobili najväčšie znečistenie životného prostredia za posledné dve storočia.



"Je tragické, že túto sladkú pieseň sprevádza výkrik úzkosti. Alebo ešte lepšie: zbor výkrikov úzkosti. V prvom rade je to naša sestra, matka Zem, ktorá kričí. Plače a prosí nás, aby sme ukončili jej ničenie," napísal František.



Dodal, že "chudobní ľudia vystavení klimatickej kríze ešte vážnejšie pociťujú vplyv sucha, záplav, hurikánov a vĺn horúčav, ktoré sú čoraz intenzívnejšie a častejšie".



"Podobne kričia aj naši bratia a sestry domorodých národov. V dôsledku predátorských ekonomických záujmov sú krajiny ich predkov napádané a devastované zo všetkých strán, čo vyvoláva krik, ktorý stúpa až do neba," pokračoval.



Pápež dodal, že klimatický summit Organizácie Spojených národov o biodiverzite (COP15), ktorý sa bude konať v decembri v Kanade, bude veľkou príležitosťou na dohodu o zastavení ničenia ekosystémov.



Zároveň vyzval na "účinnú implementáciu" Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2016, ktorej cieľom je do konca storočia obmedziť otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu.