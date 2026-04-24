Pápež vyzval USA a Irán, aby sa vrátili k rokovaniam
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi počas spiatočného letu z Afriky naliehal na vytvorenie novej „kultúry mieru“, ktorá by umožnila riešiť konflikty bez použitia vojenskej sily.
Vatikán 24. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzval Spojené štáty a Irán, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi počas spiatočného letu z Afriky naliehal na vytvorenie novej „kultúry mieru“, ktorá by umožnila riešiť konflikty bez použitia vojenskej sily. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
„Raz hovorí Irán áno, následne Spojené štáty hovoria nie a naopak. Nevieme, kam to povedie,“ povedal pontifex. „Chcel by som povzbudiť všetkých, aby hľadali odpovede, ktoré vychádzajú z kultúry mieru a nie z nenávisti a rozdelenia,“ zdôraznil pápež.
Vojna sa začala 28. februára leteckými útokmi USA a Izraela na Irán. Konflikt sa následne rozšíril do krajín Perzského zálivu aj Libanonu po tom, čo sa doň zapojilo militantné hnutie Hizballáh. Boje si vyžiadali viac než 5000 civilných obetí a státisíce vysídlených, najmä v Iráne a Libanone. Narušili tiež lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, čo viedlo k rastu cien energií a veľkému napätiu na svetových trhoch.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň ostro kritizoval pápeža, pričom tvrdil, že Lev sa nevyjadril dostatočne rázne na adresu Iránu, ktorý podľa neho podniká kroky proti vlastnému obyvateľstvu.
Lev pre novinárov na palube lietadla povedal, že odsudzuje zabíjanie protestujúcich v Iráne, ako aj popravy, ku ktorým v tejto krajine dochádza. „Odsudzujem všetky nespravodlivé činy. Odsudzujem zabíjanie ľudí,“ zdôraznil, no nespomenul pri tom amerického lídra.
Pápež pred niekoľkými dňami skonštatoval, že nemá záujem o konfrontáciu s americkým prezidentom. Zároveň však dal jasne najavo, že sa nenechá zastrašovať Bielym domom.
„Raz hovorí Irán áno, následne Spojené štáty hovoria nie a naopak. Nevieme, kam to povedie,“ povedal pontifex. „Chcel by som povzbudiť všetkých, aby hľadali odpovede, ktoré vychádzajú z kultúry mieru a nie z nenávisti a rozdelenia,“ zdôraznil pápež.
Vojna sa začala 28. februára leteckými útokmi USA a Izraela na Irán. Konflikt sa následne rozšíril do krajín Perzského zálivu aj Libanonu po tom, čo sa doň zapojilo militantné hnutie Hizballáh. Boje si vyžiadali viac než 5000 civilných obetí a státisíce vysídlených, najmä v Iráne a Libanone. Narušili tiež lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, čo viedlo k rastu cien energií a veľkému napätiu na svetových trhoch.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň ostro kritizoval pápeža, pričom tvrdil, že Lev sa nevyjadril dostatočne rázne na adresu Iránu, ktorý podľa neho podniká kroky proti vlastnému obyvateľstvu.
Lev pre novinárov na palube lietadla povedal, že odsudzuje zabíjanie protestujúcich v Iráne, ako aj popravy, ku ktorým v tejto krajine dochádza. „Odsudzujem všetky nespravodlivé činy. Odsudzujem zabíjanie ľudí,“ zdôraznil, no nespomenul pri tom amerického lídra.
Pápež pred niekoľkými dňami skonštatoval, že nemá záujem o konfrontáciu s americkým prezidentom. Zároveň však dal jasne najavo, že sa nenechá zastrašovať Bielym domom.