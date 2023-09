Pápež vyzval v Mongolsku čínskych katolíkov, aby boli dobrými občanmi

Ulanbátar 3. septembra (TASR) - Pápež František celebroval v nedeľu popoludní omšu na zimnom štadióne nazvanom Stepná aréna v mongolskom hlavnom meste Ulanbátar. Išlo o hlavnú bohoslužbu v rámci jeho apoštolskej cesty v Mongolsku, na ktorej sa tak "pod jednou strechou" zišiel so zhruba celou katolíckou komunitou tejto ázijskej krajiny, uvádza TASR podľa agentúry Reuters a portálu Vatican News.



Reuters označila omšu aj za "náboženský vrchol" Františkovej cesty po prevažne budhistickom Mongolsku s viac ako 3,3 milióna obyvateľmi, kde komunita katolíkov pozostáva len z približne 1450 ľudí a v prepočte na obyvateľa je tak zrejme najmenšia na svete. Väčšina z dovedna deviatich mongolských farností sídli v hlavnom meste. Mnohí Mongoli žijú dodnes kočovným spôsobom života, pričom František vo svojej homílii použil práve aj tento odkaz.



"Všetci sme vlastne Boží kočovníci, pútnici hľadajúci šťastie, pocestní túžiaci po láske," povedal pápež s tým, že "takýto smäd" uhasí len láska, v zmysle kresťanskej viery, ako píše Reuters. Na omši, ktorá bola tlmočená do mongolčiny a angličtiny, sa zúčastnilo aj niekoľko budhistických mníchov. Pápež sa v závere omše obrátil aj na čínskych veriacich, pričom tamojších katolíkov vyzval, aby "boli dobrými kresťanmi a dobrými občanmi".



Pápež sa ešte pred omšou zúčastnil na ekumenickej a medzináboženskej akcii v ikonickom mongolskom divadle Hun v Ulanbátare, kde sa spolu s ním zišli aj zástupcovia šintoizmu, budhizmu, islamu, judaizmu, hinduizmu, šamanizmu a rôznych kresťanských vyznaní.



František na tomto "stretnutí na podporu mierového spolužitia" zdôraznil veľkú zodpovednosť, akú majú podľa jeho slov jednotlivé náboženstvá. Náboženských predstaviteľov povzbudil v tom, aby žili v harmónii a vyhýbali sa škandálom, aj ideologickému fundamentalizmu, ktorý podnecuje násilie.



František podľa Vatican News ocenil zvláštnym spôsobom mongolské dedičstvo múdrosti, ktoré pomohlo vytvoriť rôzne náboženstvá. V tejto súvislosti spomenul "zdravý vzťah k tradícii", pretrvávajúci napriek pokušeniu konzumu, a ocenil úctu k starším a predkom.



František na návštevu Mongolska pricestoval v piatok, do Vatikánu sa vracia v pondelok. Jeho cesta je prvou návštevu pápeža v tejto ázijskej krajine. Pápež v predošlých dňoch návštevy vyzdvihol Mongolsko za jeho náboženskú toleranciu a pacifistickú zahraničnú politiku, dôrazne však varoval pred korupciou, ktorá je v tejto krajine veľkým problémom.