Pápež vyzval v Ríme na mier v oblastiach postihnutých vojnami
Vyzval svetových lídrov, aby obnovili mier na všetkých miestach konfliktov a presadzovali princípy spravodlivosti, rovnosti a spolupráce medzi národmi.
Autor TASR
Rím 14. októbra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok v rámci svojej prvej štátnej návštevy v rámci pontifikátu zavítal do sídla talianskeho prezidenta v Ríme. Počas schôdzky so Sergiom Mattarellom pápež vyzval na podporu rodín v čase klesajúcej pôrodnosti v Európe a zasadil sa za mier v oblastiach postihnutých vojnami. Informovala o tom agentúra AP a web Vatican News. Na stretnutí bola prítomná aj premiérka Giorgia Meloniová a členovia jej vlády, píše TASR.
Lev XIV. sa poďakoval talianskym úradom za súčinnosť pri organizovaní podujatí Jubilejného roku, ako aj za prijatie miliónov pútnikov, ktorí na jar prišli vzdať úctu zosnulému pápežovi Františkovi a sledovať konkláve.
Pripomenul blížiace sa sté výročie Lateránskych zmlúv z roku 1929, ktoré ustanovili Vatikánsky mestský štát. Zdôraznil, že katolícka cirkev a taliansky štát musia aj naďalej spolupracovať pre spoločné dobro a chrániť dôstojnosť ľudí, najmä tých najzraniteľnejších.
Vo svojom vystúpení sa pápež dotkol i rastúceho napätia vo svete. Vyzval svetových lídrov, aby obnovili mier na všetkých miestach konfliktov a presadzovali princípy spravodlivosti, rovnosti a spolupráce medzi národmi.
Prezident Mattarella v tejto súvislosti vyzval politikov i médiá, aby nepodnecovali konflikty, ale podporovali dialóg a porozumenie.
Lev XIV. okrem toho vyzdvihol úsilie Talianska pomáhať obetiam vojen a chudoby, najmä deťom z Pásma Gazy, ktoré sa liečia napr. aj vo vatikánskej nemocnici Bambino Ges.
Poukázal i na klesajúcu pôrodnosť v Európe a zdôraznil potrebu posilniť podporu rodín. „Urobme všetko pre to, aby rodiny – najmä mladé – mohli s dôverou hľadieť do budúcnosti,“ apeloval pápež. Zdôraznil dôležitosť ochrany života od počatia až po smrť i prístupu k zdravotnej starostlivosti a liekom.
Pápež ocenil aj otvorenosť Talianska voči migrantom a jeho úsilie bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. „Ide o zložité výzvy našej doby, pred ktorými sa Taliansko nikdy neodvrátilo,“ povedal pápež a vyzval Taliansko, aby si zachovalo túto otvorenosť a solidaritu.
Na záver pápež vyzdvihol Taliansko ako „krajinu nesmierneho, často skrytého bohatstva, ktoré si zaslúži byť znovuobjavené“. Talianov vyzval, aby z tohto dedičstva čerpali nádej a odvahu čeliť výzvam prítomnosti i budúcnosti.
Stretnutie pápeža s Mattarellom sa uskutočnilo v rímskom Kvirinálskom paláci, ktorý je sídlom prezidenta Talianskej republiky od roku 1946 a v minulosti viac ako 300 rokov slúžil ako rezidencia 30 pápežov – od Gregora XIII. po Pia IX.
Utorkové stretnutie bolo druhým osobným rozhovorom pápeža Leva XIV. a prezidenta Mattarellu – ich prvá oficiálna schôdzka sa konala v júni tohto roku vo Vatikáne.
