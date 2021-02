Pápež vyzval vlády, aby využili koronakrízu na zmenu vo svete

Rím 8. februára (TASR) - Pápež František v pondelok vyzval vlády, aby využili koronakrízu ako prevratnú príležitosť na vytvorenie sveta, ktorý je spravodlivejší z ekonomického aj environmentálneho hľadiska, a v ktorom je zaručená základná zdravotná starostlivosť pre všetkých. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Pápež František túto výzvu zahrnul do svojho každoročného prejavu pred diplomatickým zborom akreditovaným pri Svätej stolici. Audiencia sa uskutočnila o dva týždne neskôr pre zhoršený zdravotný stav pápeža v súvislosti s ischiasom (zápal sedacieho nervu), ktorý mu spôsoboval problémy pri chôdzi a státí.



Takisto vyzval vlády, ktoré majú akreditovaných svojich zástupcov pri Svätej stolici, aby prispeli ku globálnym iniciatívam a poskytli vakcíny chudobným, či aby zmenili fungovanie hospodárstva, ktoré je podľa neho v súčasnosti založené na vykorisťovaní a plytvaní prírodnými zdrojmi. "Je potrebné vytvoriť akúsi novú kopernikovskú revolúciu, ktorá by mohla priviesť ekonomiku do služieb človeka, a nie naopak," uviedol pápež.



Takáto nová revolučná ekonomika podľa pápeža "pomáha žiť, nezabíja, je zahrňujúca, nie vylučujúca, poľudšťuje, nie dehumanizuje, stará sa o stvorenie a nevykorisťuje ho".