Pápež vyzval zabrániť každému druhu zneužívania detí a mladistvých

Dili 9. septembra (TASR) - Pápež František v pondelok vyzval na prijatie opatrení proti každému druhu zneužívania detí a mladých ľudí. Uviedol to v prejave v rámci návštevy vo Východnom Timore, kam pricestoval z Papuy Novej Guiney, informovala agentúra AFP.



Pápež nespomenul konkrétny prípad ani neuznal zodpovednosť Vatikánu. Venovať sa tejto téme však pápeža ešte pred príletom do Východného Timoru vyzvali organizácie na ochranu práv maloletých.



V súvislosti s Východným Timorom je známy prípad biskupa Carlosa Ximenesa Bela, laureáta Nobelovej ceny za mier. Vatikán ho tajne potrestal pre podozrenie, že desaťročia sexuálne zneužíval malé deti.



V inom prípade vo Východnom Timore bol v roku 2021 za zneužívanie osirotených a zdravotne znevýhodnených dievčat a odsúdený na 12 rokov väzenia americký kňaz Richard Daschbach.



Vo svojom príhovore v pondelok vo východotimorskej metropole Dili František pripomenul, že "všetci sme povolaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili každému druhu zneužívania a zaručili zdravé a pokojné detstvo pre všetkých mladých ľudí".



Príletom do Východného Timoru pápež začal tretiu etapu svojej 45. apoštolskej cesty. Návšteva bývalej portugalskej kolónie na najvýchodnejšom z Malých Sundských ostrovov potrvá do stredy 11. septembra. Katolíci tam tvoria väčšinu populácie, pričom po odchode Portugalska ho v roku 1976 násilne obsadila Indonézia. S referendom o nezávislosti súhlasila až v roku 1999 a v ňom sa väčšina obyvateľov vyslovila za nezávislosť.



Pápež doteraz najdlhšiu cestu svojho pontifikátu zavŕši v Singapure, kde bude celebrovať omšu na Národnom štadióne.



Za posledné desaťročie pápež zintenzívnil svoje vzťahy s Áziou. Od začiatku svojho pontifikátu podnikol do tohto regiónu štyri cesty: do Južnej Kórey, na Srí Lanku, na Filipíny a do Japonska, kde sa ku katolíckej cirkvi hlásilo len asi pol percenta populácie. Navštívil aj Bangladéš, Mongolsko, Mjanmarsko a Thajsko.



Žiadnemu pápežovi sa dodnes nepodarilo zavítať do Číny, keďže vzťahy medzi Vatikánom a čínskou komunistickou stranou sú napäté pre spor o vymenúvanie biskupov. Vatikán tiež nemá oficiálne diplomatické vzťahy s komunistickou Čínou a udržiava ich s Čínskou republikou na Taiwane. Tento samosprávny ostrov peking považuje za svoju odtrhnutú provinciu.



Františka počas jeho cesty sprevádza lekár a dve zdravotné sestry. Objavili sa totiž obavy že ambiciózny cestovný program bude maž vplyv na pápežovo zdravie. Františkovi v mladosti odstránili časť pľúc a v poslednom čase zápasil s dýchacími problémami i problémami s pohyblivosťou. Preto niekedy vynechal svoje pravidelné nedeľné poludňajšie modlitby a požehnania pútnikov.