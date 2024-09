Pápež vyzýva k mieru a ochrane životného prostredia

Jakarta 5. septembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok pri podpise spoločného vyhlásenia v indonézskej mešite uviedol, že konflikty a kríza životného prostredia ohrozujú budúcnosť ľudstva. Počas návštevy juhovýchodnej Ázie preto vyzval k náboženskej jednote pri riešení globálnych problémov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Preberáme zodpovednosť za riešenie vážnych a občas i dramatických kríz, ktoré ohrozujú budúcnosť ľudstva, ako sú vojny a konflikty... a environmentálne kríza brániaca rastu a spolužitiu národov," ozrejmil pápež počas prejavu v Jakarte.



Pápež František sa vo štvrtok pripojil k veľkému imámovi najväčšej mešity v juhovýchodnej Ázii a spoločne sa zaviazali k spolupráci na podpore mieru a ochrane životného prostredia. Ústrednou témou Františkovej návštevy bola tiež spoločná výzva na medzináboženské priateľstvo a spájanie sa pre dobrú vec.



František zavítal aj do mešity Istiqlal v Jakarte na medzináboženské stretnutie so zástupcami šiestich oficiálne uznávaných náboženstiev v Indonézii: islamu, budhizmu, konfucianizmu, hinduizmu, katolicizmu a protestantizmu.



Pápež spolu s imámom Nasaruddinom Umarom tam navštívil vchod do "tunela priateľstva", ktorý spája areál mešity so susednou katolíckou katedrálou Nanebovzatia Panny Márie. V Indonézii je preto považovaný za hmatateľný záväzok k náboženskej slobod ukotvenej aj v ústave. Napriek tomu však dochádza v krajine k diskriminácii a násiliu voči náboženským menšinám.



"Tvárou v tvár mnohým dnešným výzvam odpovedáme znamením bratstva," zdôraznil v úvodnom pozdrave František. "Prijatím druhých a rešpektovaním ich identity nás bratstvo nabáda na spoločnú cestu, na ktorej kráčame v priateľstve a ktorá nás vedie k svetlu,"dodal.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pricestoval do Indonézie na úvod 11-dňovej cesty po štyroch krajinách Ázie a Oceánie. Jeho snahou je povzbudiť Indonéziu s najväčšiu moslimskou populáciou na svete k boju proti náboženskému extrémizmu a zároveň zaviazať katolícku cirkev k väčšej spolupráci.



Boj s klimatickými zmenami a zlepšovanie katolícko-moslimských väzieb sa stalo typickým znakom pontifikátu pápeža Františka.