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Pápež vyzýva mladých ľudí, aby používali AI disciplinovane

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Americký pápež sa aktuálne zdržiava vo svojej rezidencii v meste Castel Gandolfo neďaleko Ríma.

Autor TASR
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Rím 27. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu (AI) disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckemu festivalu v Brazílii, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Lev nabádal mladých, „aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu rozvážne, s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, kde pominuteľné veci, zdanie a klam napokon nahradia skutočné hodnoty i to, čo je naozaj dôležité“.

Americký pápež sa aktuálne zdržiava vo svojej rezidencii v meste Castel Gandolfo neďaleko Ríma.

Lev zverejnil v máji svoju prvú encykliku, pápežský okružný list, ktorý venoval téme umelej inteligencie. Dokument s názvom Magnifica Humanitas (Veľkolepé ľudstvo) vyzýva na zavedenie prísnych usmernení pre vývoj a využívanie umelej inteligencie. Pápež však zároveň uznal, že táto technológia ponúka aj významné príležitosti, pokiaľ sa používa zodpovedne a pokiaľ slúži ľudstvu.
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