< sekcia Zahraničie
Pápež vyzýva na rešpektovanie olympijského prímeria
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zdôraznil, že šport by mal byť dostupný pre všetkých, a varoval pred jeho zneužívaním na politické účely či biznis.
Autor TASR
Vatikán 6. februára (TASR) - Pápež Lev XIV. vyzval v piatok národy na rešpektovanie tradície olympijského prímeria ako „nástroja nádeje“ pred slávnostným zahájením zimných hier v Taliansku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pri príležitosti nadchádzajúcich zimných olympijských a paralympijských hier vyzývam z celého srdca všetky krajiny, aby opäť objavili a rešpektovali olympijské prímerie ako nástroj nádeje a symbol či prísľub zmiereného sveta,“ uvádza pápež v osemstranovom dokumente, ktorý zverejnil Vatikán. Členské štáty OSN v novembri minulého roka prijali rezolúciu, ktorá žiadala pozastavenie medzinárodných konfliktov počas olympiády. Táto zásada sa však zvyčajne nerešpektuje.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zdôraznil, že šport by mal byť dostupný pre všetkých, a varoval pred jeho zneužívaním na politické účely či biznis. „Keď šport podľahne mentalite moci, propagande alebo nadradenosti národa, zradí svoje univerzálne poslanie,“ povedal pápež. „Veľké športové podujatia by mali byť miestom stretnutí a vzájomného porozumenia, nie javiskom pre potvrdenie politických či ideologických záujmov,“ zdôraznil.
Návrh olympijského prímeria je inšpirovaný antickou tradíciou. Predkladá ho hostiteľská krajina ako rezolúciu Valného zhromaždenia OSN pred konaním olympijských hier už od roku 1993. Ide o výzvu pre všetky krajiny sveta na dočasné zastavenie ozbrojených konfliktov počas trvania hier a na obnovenie ducha mieru a spolupráce. V prípade tejto zimnej olympiády sa malo prímerie začať sedem dní pred zahájením hier 6. februára a trvať by malo sedem dní po skončení paralympijských hier 15. marca.
„Pri príležitosti nadchádzajúcich zimných olympijských a paralympijských hier vyzývam z celého srdca všetky krajiny, aby opäť objavili a rešpektovali olympijské prímerie ako nástroj nádeje a symbol či prísľub zmiereného sveta,“ uvádza pápež v osemstranovom dokumente, ktorý zverejnil Vatikán. Členské štáty OSN v novembri minulého roka prijali rezolúciu, ktorá žiadala pozastavenie medzinárodných konfliktov počas olympiády. Táto zásada sa však zvyčajne nerešpektuje.
Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi zdôraznil, že šport by mal byť dostupný pre všetkých, a varoval pred jeho zneužívaním na politické účely či biznis. „Keď šport podľahne mentalite moci, propagande alebo nadradenosti národa, zradí svoje univerzálne poslanie,“ povedal pápež. „Veľké športové podujatia by mali byť miestom stretnutí a vzájomného porozumenia, nie javiskom pre potvrdenie politických či ideologických záujmov,“ zdôraznil.
Návrh olympijského prímeria je inšpirovaný antickou tradíciou. Predkladá ho hostiteľská krajina ako rezolúciu Valného zhromaždenia OSN pred konaním olympijských hier už od roku 1993. Ide o výzvu pre všetky krajiny sveta na dočasné zastavenie ozbrojených konfliktov počas trvania hier a na obnovenie ducha mieru a spolupráce. V prípade tejto zimnej olympiády sa malo prímerie začať sedem dní pred zahájením hier 6. februára a trvať by malo sedem dní po skončení paralympijských hier 15. marca.