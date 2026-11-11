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Pápež vzdal hold svojmu predchodcovi Františkovi
Pápež Lev XIV. v stredu ukončil svoju návštevu Argentíny omšou, ktorú za účasti viac ako dvoch miliónov veriacich odslúžil v mariánskom pútnickom mieste Luján.
Autor TASR
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Buenos Aires 11. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu ukončil svoju návštevu Argentíny omšou, ktorú za účasti viac ako dvoch miliónov veriacich odslúžil v mariánskom pútnickom mieste Luján neďaleko metropoly Buenos Aires. Uctil si na nej aj pamiatku svojho argentínskeho predchodcu Františka, ktorý zomrel vlani na Veľkonočný pondelok.
Veriacich vo svojej homílii Lev vyzval, aby „stavali mosty lásky“ a „vytvárali siete solidarity“. Zároveň ich povzbudil, aby
naďalej kráčali po ceste zmierenia, jednoty a šírenia viery, informovali agentúry AFP a DPA, píše TASR.
Pápežova cesta po Južnej Amerike má symbolicky podobu dvojitého návratu domov: navštívil Argentínu, rodisko svojho predchodcu Františka, a následne Peru, kde pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi pôsobil niekoľko rokov ako misionár a predstaviteľ cirkvi.
Zastávka v Lujáne bola aj preto emocionálnym vyvrcholením prvej návštevy Leva XIV. v Argentíne. „Je to pre nás veľmi dôležitá chvíľa. Mali sme argentínskeho pápeža, ktorý však nemohol prísť domov, a to ma bolelo,“ povedala 76-ročná účastníčka omše Estela Adornová.
Počas pobytu v Argentíne Lev XIV. opakovane vyzýval politických lídrov, aby budovali inkluzívnejšiu ekonomiku a chránili najzraniteľnejších členov spoločnosti. Jeho vyjadrenia mnohí vnímali ako kritiku vlády argentínskeho prezidenta Javiera Mileia.
Pred omšou v pútnickom mieste Luján navštívil Lev XIV. v Buenos Aires väznicu Devoto. Väzňov v nej vyzval, aby čas strávený za mrežami využili na nový začiatok.
„Čas, ktorý trávite v tomto zariadení, môže byť príležitosťou začať odznova, zmieriť sa s Bohom a bez strachu sa vrátiť k svojej rodine a do spoločnosti,“ apeloval pápež.
Treťou a poslednou zastávkou pápežovej cesty po Južnej Amerike je Peru, kam by mal pricestovať v stredu večer. Rodák z USA tam strávil dve desaťročia ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo. Do Ríma sa pápež vráti na budúci utorok.
Podobne ako v Argentíne aj v Peru sa očakáva veľký záujem verejnosti o stretnutie s pápežom. Na návrat bývalého biskupa mesta Chiclayo s približne 280.000 obyvateľmi sa Peru pripravovalo už niekoľko týždňov. Lev XIV. už viackrát označil Peru za svoju druhú vlasť.
Peru s približne 35 miliónmi obyvateľov sa dlhodobo zmieta v politickej kríze. Za uplynulé desaťročie sa v nej vystriedalo už deväť prezidentov. Parlament a vláda sú navyše často v spore. Mnohí Peruánci sa sťažujú na korupciu, sociálnu nerovnosť a organizovaný zločin.
V prezidentských voľbách tento rok zvíťazila pravicovo orientovaná Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho, ktorý medzičasom zomrel. Svojho ľavicového protikandidáta porazila Fujimoriová len veľmi tesným rozdielom.
Súčasťou pápežovho programu v Peru bude okrem návštevy amazonského dažďového pralesa aj cesta do Ánd - do nadmorskej výšky 3700 metrov. Tá môže byť vzhľadom na riedky vzduch vo vysokých nadmorských výškach riziková, keďže Lev XIV. nedávno podstúpil operáciu pľúc: v polovici októbra mu pre odstránenie rakovinového nádoru operatívne odobrali dolnú časť pravých pľúc. Podľa ošetrujúcich lekárov je 71-ročný pápež už bez príznakov rakoviny. Prvú polovicu svojej cesty absolvoval bez zjavných zdravotných ťažkostí.
Veriacich vo svojej homílii Lev vyzval, aby „stavali mosty lásky“ a „vytvárali siete solidarity“. Zároveň ich povzbudil, aby
naďalej kráčali po ceste zmierenia, jednoty a šírenia viery, informovali agentúry AFP a DPA, píše TASR.
Pápežova cesta po Južnej Amerike má symbolicky podobu dvojitého návratu domov: navštívil Argentínu, rodisko svojho predchodcu Františka, a následne Peru, kde pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi pôsobil niekoľko rokov ako misionár a predstaviteľ cirkvi.
Zastávka v Lujáne bola aj preto emocionálnym vyvrcholením prvej návštevy Leva XIV. v Argentíne. „Je to pre nás veľmi dôležitá chvíľa. Mali sme argentínskeho pápeža, ktorý však nemohol prísť domov, a to ma bolelo,“ povedala 76-ročná účastníčka omše Estela Adornová.
Počas pobytu v Argentíne Lev XIV. opakovane vyzýval politických lídrov, aby budovali inkluzívnejšiu ekonomiku a chránili najzraniteľnejších členov spoločnosti. Jeho vyjadrenia mnohí vnímali ako kritiku vlády argentínskeho prezidenta Javiera Mileia.
Pred omšou v pútnickom mieste Luján navštívil Lev XIV. v Buenos Aires väznicu Devoto. Väzňov v nej vyzval, aby čas strávený za mrežami využili na nový začiatok.
„Čas, ktorý trávite v tomto zariadení, môže byť príležitosťou začať odznova, zmieriť sa s Bohom a bez strachu sa vrátiť k svojej rodine a do spoločnosti,“ apeloval pápež.
Treťou a poslednou zastávkou pápežovej cesty po Južnej Amerike je Peru, kam by mal pricestovať v stredu večer. Rodák z USA tam strávil dve desaťročia ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo. Do Ríma sa pápež vráti na budúci utorok.
Podobne ako v Argentíne aj v Peru sa očakáva veľký záujem verejnosti o stretnutie s pápežom. Na návrat bývalého biskupa mesta Chiclayo s približne 280.000 obyvateľmi sa Peru pripravovalo už niekoľko týždňov. Lev XIV. už viackrát označil Peru za svoju druhú vlasť.
Peru s približne 35 miliónmi obyvateľov sa dlhodobo zmieta v politickej kríze. Za uplynulé desaťročie sa v nej vystriedalo už deväť prezidentov. Parlament a vláda sú navyše často v spore. Mnohí Peruánci sa sťažujú na korupciu, sociálnu nerovnosť a organizovaný zločin.
V prezidentských voľbách tento rok zvíťazila pravicovo orientovaná Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho, ktorý medzičasom zomrel. Svojho ľavicového protikandidáta porazila Fujimoriová len veľmi tesným rozdielom.
Súčasťou pápežovho programu v Peru bude okrem návštevy amazonského dažďového pralesa aj cesta do Ánd - do nadmorskej výšky 3700 metrov. Tá môže byť vzhľadom na riedky vzduch vo vysokých nadmorských výškach riziková, keďže Lev XIV. nedávno podstúpil operáciu pľúc: v polovici októbra mu pre odstránenie rakovinového nádoru operatívne odobrali dolnú časť pravých pľúc. Podľa ošetrujúcich lekárov je 71-ročný pápež už bez príznakov rakoviny. Prvú polovicu svojej cesty absolvoval bez zjavných zdravotných ťažkostí.