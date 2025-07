Pápež začal dovolenku v Castel Gandolfe, vítali ho miestni i pútnici

Vatikán 7. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. si v pondelok užil svoj prvý deň dovolenky v pápežskom letnom sídle v horskom mestečku Castel Gandolfo, ktoré je tradičným útočiskom pápežov pred horúčavami v Ríme, informovala agentúra ANSA, píše TASR.



Levov predchodca, zosnulý pápež František, toto letné sídlo zatvoril a tamojší Pápežský palác premenil na múzeum a priľahlý areál na oázu venovanú zásadám svojej „zelenej“ encykliky Laudato si'. Lev tento zelený areál pre verejnosť nezatvoril a okrem toho znovu otvoril priľahlé apartmány v minulosti určené pre vatikánskeho štátneho sekretára. Pápežský palác ostáva aj počas nového pontifikátu múzeom.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, Lev XIV. pricestoval do Castel Gandolfa v nedeľu. Pred vilou Barberiniovcov, kde býva, ho vítal zástup veriacich, niektorí prišli až z Ríma. Pápež vystúpil z auta, aby ich osobne pozdravil, a potom sa nečakane ukázal aj na balkóne.



Pápež bude v Castel Gandolfe dovolenkovať do 20. júla. Do tohto mestečka vzdialeného od Ríma 25 kilometrov sa vráti na niekoľko dní ešte v auguste.



Ako doplnila ANSA, pápež sa bude najbližšie dva týždne venovať odpočinku, modlitbe a meditácii, ale aj športu a príprave prejavov na Jubileum mládeže na prelome júla a augusta, ako aj práci na dokumentoch, ktorými sa bude musieť zaoberať od konca leta.



Čakajú ho však aj verejné povinnosti vrátane dvoch modlitieb Anjel Pána - v nedele 13. júla a 20. júla - a túto stredu bude slúžiť prvú čerstvo zavedenú votívnu omšu „o starostlivosti o stvorenstvo“. Slávnosť sa bude konať v „zelenom“ areáli Borgo Laudato si' v Castel Gandolfe.



Na rozdiel od zvykov pápeža Benedikta XVI., s ktorým sa na dovolenku do Castel Gandolfa presúvalo aj niekoľko kardinálov, s Levom XIV. nepricestovali žiadni zástupcovia Rímskej kúrie, len jeho osobný tajomník Edgard Iván Rimaycuna Inga.



Tradícia letného pobytu pápežov v Castel Gandolfe siaha až do roku 1626, keď sa tam na leto presťahoval pápež Urban VIII.



Komplex Pápežských víl sa rozprestiera na približne 55 hektároch a zahŕňa záhrady i starobylé ruiny vily cisára Domiciána.