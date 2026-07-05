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Pápež začal svoj letný pobyt v Castel Gandolfo
Počas nedeľnej modlitby Anjel Pána si pápež pripomenul obete ničivého zemetrasenia vo Venezuele i jej obyvateľov, píše APA.
Autor TASR
Vatikán 5. júla (TASR) - Pápež Lev XIV. začal v nedeľu tráviť svoj letný odpočinok v Apoštolskom paláci Castel Gandolfo. Potrvá do 27. júla, uviedol Vatikán s tým, že hlava katolíckej cirkvi tak obnovuje tradíciu trávenia letných mesiacov v pápežskej rezidencii pri Albanskom jazere 25 kilometrov od metropoly Rím. TASR o tom informuje podľa agentúry APA.
Počas pobytu pápeža v rezidencii Castel Gandolfo sú zrušené všetky generálne, súkromné aj mimoriadne audiencie. Generálne audiencie sa opäť začnú konať 5. augusta.
Tradičné modlitby Anjel Pána bude pápež Lev počas júla prednášať na Námestí slobody (Piazza della Libert) v Castel Gandolfe.
Počas nedeľnej modlitby Anjel Pána si pápež pripomenul obete ničivého zemetrasenia vo Venezuele i jej obyvateľov, píše APA.
„Vo svojich modlitbách neustále myslím na obete zemetrasenia a na celý venezuelský ľud. Nech ho Pán v tomto takom ťažkom období posilní,“ povedal pápež v španielčine.
Lev oslávil americký Deň nezávislosti návštevou veľvyslanca USA pri Svätej stolici Briana Burcha. V sobotu večer sa zúčastnil na večeri v rezidencii tohto diplomata, informovala verejnoprávna televízia RAI1. Pápež sa len krátko predtým vrátil do Ríma zo svojej návštevy stredomorského ostrova Lampedusa.
Priamo na tomto hlavnom záchytnom bode pre migrantov si pripomenul 250. výročie nezávislosti USA a vyzval Európu, aby lepšie reagovala na výzvu, ktorú predstavuje migrácia. Počas návštevy, ktorá prišla krátko po schválení nových migračných pravidiel EÚ, si pápež uctil aj pamiatku obetí a vyzval na zriadenie bezpečných migračným trás.
Počas pobytu pápeža v rezidencii Castel Gandolfo sú zrušené všetky generálne, súkromné aj mimoriadne audiencie. Generálne audiencie sa opäť začnú konať 5. augusta.
Tradičné modlitby Anjel Pána bude pápež Lev počas júla prednášať na Námestí slobody (Piazza della Libert) v Castel Gandolfe.
Počas nedeľnej modlitby Anjel Pána si pápež pripomenul obete ničivého zemetrasenia vo Venezuele i jej obyvateľov, píše APA.
„Vo svojich modlitbách neustále myslím na obete zemetrasenia a na celý venezuelský ľud. Nech ho Pán v tomto takom ťažkom období posilní,“ povedal pápež v španielčine.
Lev oslávil americký Deň nezávislosti návštevou veľvyslanca USA pri Svätej stolici Briana Burcha. V sobotu večer sa zúčastnil na večeri v rezidencii tohto diplomata, informovala verejnoprávna televízia RAI1. Pápež sa len krátko predtým vrátil do Ríma zo svojej návštevy stredomorského ostrova Lampedusa.
Priamo na tomto hlavnom záchytnom bode pre migrantov si pripomenul 250. výročie nezávislosti USA a vyzval Európu, aby lepšie reagovala na výzvu, ktorú predstavuje migrácia. Počas návštevy, ktorá prišla krátko po schválení nových migračných pravidiel EÚ, si pápež uctil aj pamiatku obetí a vyzval na zriadenie bezpečných migračným trás.