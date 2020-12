Pápež zdôraznil dôležitosť odpustenia

Rím 26. decembra (TASR) - Pápež František predniesol v nedeľu predpoludním tradičnú mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pri príležitosti sviatku sv. Štefana zdôraznil dôležitosť odpustenia a modlil sa za kresťanov prenasledovaných pre svoju vieru, informovala agentúra DPA.



Z dôvodu obmedzení platných v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa 84-ročný pápež tentokrát veriacim neprihovoril z okna nad Námestím sv. Petra, ale z vatikánskej knižnice v Apoštolskom paláci.



"Drahí bratia a sestry, zdravím vás všetkých - rodiny, skupiny i jednotlivých veriacich, ktorí túto modlitbu sledujete prostredníctvom médií. Musíme to urobiť takto, aby sme zabránili príchodu ľudí na námestie. Spolupracujeme tak s úradnými nariadeniami a pomáhame si k úniku z tejto pandémie," citoval Františka portál Vatican News.



Svätý Štefan je považovaný za prvého kresťanského mučeníka, pričom pre vieru v Krista bol ukameňovaný. Pápež v úvodnom biblickom zamyslení pripomenul, že Štefan napriek falošným obvineniam a brutálnemu kameňovaniu svojim vrahom odpustil. Práve v službe ľuďom a v odpustení nepriateľom je podľa pápeža ťažisko Štefanovho svedectva.



Veriaci by sa podľa Františka mali tiež modliť za ľudí, ktorí pochybili, a nehovoriť o nich v zlom.



V Taliansku momentálne, počas vianočných sviatkov - až do začiatku januára-, platia prísne obmedzenia pohybu. Okrem 28.-30. decembra a tiež 4. januára, na ktoré sa vzťahuje výnimka, môžu ľudia zo svojich domovov vychádzať len, ak idú do práce či k lekárovi, prípadne na nákup alebo si idú zašportovať, pripomína DPA.



Z dôvodu reštrikcii bola obmedzená už štvrtková polnočná omša, ktorú pápež celebroval v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne za účasti menej ako stovky veriacich. Komornejšie bolo aj jeho tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu) na Prvý sviatok vianočný, ktoré predniesol netradične z auly Bazilike svätého Petra za účasti desiatok vatikánskych zamestnancov.