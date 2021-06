Pápež: Zo Stredozemného mora sa stal najväčší cintorín v Európe

Na archívnej snímke migranti s ochrannými rúškami čakajú v móle na sicílskom ostrove Lampedusa v južnom Taliansku. Foto: TASR/AP

Vatikán 13. júna (TASR) - Pápež František v nedeľu upozornil na to, že zo Stredozemného mora sa stal "". Týmito slovami si pripomenul utečencov, ktorí zahynuli na mori v snahe dostať sa do Európy, píše agentúra AFP.Počas tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána vo Vatikáne tiež hovoril o spomienkovej ceremónii na Sicílii, ktorá má pripomenúť tragédiu z apríla 2015, kedy sa pri pokuse preplávať na člnoch z Líbye do Talianska utopilo približne 800 utečencov. V sicílskom meste Syrakúzy obetiam tohto nešťastia postavili pamätník, píše agentúra DPA." povedal pápež. Dodal, že proti ľahostajnosti môže ľudstvo bojovať len zjednotením.Každoročne sa o preplávanie na európsky kontinent zo severu Afriky pokúsia tisíce utečencov. Mnohí tak urobia za pomoci prevádzačov nezákonných migrantov. Často však túto nebezpečnú cestu absolvujú v preplnených a nestabilných člnoch, dopĺňa AFP.Len v sobotu na taliansky ostrov Lampedusa priplávali desiatky člnov s utečencami na palube, píše AFP s odvolaním sa na taliansku tlačovú agentúru ANSA. Viac ako 1200 utečencov sa pritom už nachádza v tamojších záchytných centrách.Z údajov Organizácie Spojených národov (OSN) vyplýva, že pri pokuse preplávať zo severu Afriky do Európy tento rok zomrelo už viac ako 670 utečencov, píše DPA.Pápež zároveň počas nedeľnej modlitby vyzval na okamžité ukončenie bojov v etiópskom regióne Tigraj. Zároveň apeloval na zaistenie potravín a zdravotnej pomoci pre tamojších občanov.Agentúry OSN a humanitárne organizácie odhadujú, že v Tigraji v súčasnosti hladuje približne 350.000 ľudí a ďalšie milióny naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. Etiópska vláda tieto tvrdenia popiera.