Pápež zrejme zostane v nemocnici celý budúci týždeň, tvrdí chirurg

Rím 10. júna (TASR) - Pápež František sa má podľa Vatikánu po stredajšej operácii dobre a chce sa čo najskôr vrátiť k plneniu svojich pracovných povinností. Pápežov chirurg Sergio Alfieri však v sobotu uviedol, že hlava katolíckej cirkvi zostane v nemocnici "pravdepodobne celý budúci týždeň", informuje tlačová agentúra ANSA.



"Pápež sa má dobre. Operácia prebehla dobre. Pápež vyjadril túžbu znovu začať pracovať," povedal v sobotu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. O termíne Františkovho prepustenia z rímskej nemocnice Gemelli podľa neho rozhodnú ošetrujúci lekári.



"Požiadali sme pápeža, aby strávil časť obdobia svojej rekonvalecencie v nemocnici," povedal v sobotu novinárom chirurg Alfieri. "My sme dali pápežovi lekárske odporúčanie, ale príslušné rozhodnutie urobil on".



Alfieri zdôraznil, že pacientovo pooperačné zotavovanie prebieha dobre a lekári sa rozhodli odporučiť dlhšiu hospitalizáciu len z preventívnych dôvodov s cieľom uľahčiť proces rekonvalescencie.



Výsledky pápežových vyšetrení sú podľa Alfieriho v rámci bežnej normy, ale mal by zatiaľ vyvíjať len "minimálnu aktivitu". Lekári ho preto požiadali, aby v nedeľu neodriekal z okna svojej nemocničnej izby tradičnú modlitbu Anjel Pána.



Podľa hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho sa bude pápež v nedeľu napoludnie modliť len vnútri svojej izby a veriaci sa k nemu môžu pridať v duchu.



Vatikán ešte predtým v sobotu ráno oznámil, že 86-ročný pápež strávil v nemocnici tretiu pokojnú noc. Podľa Vatikánu si hlava katolíckej cirkvi v pápežskom apartmáne v Gemelli číta posediačky noviny, modlí sa a vykonáva aj niektoré pracovné úkony.



V sobotu podvečer sa bude na Námestí svätého Petra vo Vatikáne konať nábožensko-kultúrne podujatie na podporu myšlienky bratstva a solidarity všetkých ľudí. Očakáva sa, že v rámci podujatia bude odvysielané aj videoposolstvo od pápeža. Nie je však jasné, či bolo nahraté ešte pred stredajšou operáciou, či už počas hospitalizácie, píše agentúra AP.



Všetky pápežove audiencie do 18. júna boli zrušené, aby sa mohol v pokoji zotaviť. Podľa sobotňajšieho vyjadrenia Bruniho termíny po tomto dátume nateraz platia.



Vatikán v stredu avizoval, že František zostane v nemocnici "niekoľko dní", pričom operácie tohto druhu si zvyčajne vyžadujú päť až sedemdňovú operáciu.



V rímskej nemocnici Gemelli František v stredu podstúpil trojhodinovú operáciu hernie (tzv. pruhu). Lekári mu chirurgicky otvorili brušnú dutinu a pomocou protetického materiálu mu prietrž zacelili. Zákrok prebiehal v celkovej anestézii.



V posledných dvoch rokoch sa pápežovmu zdraviu venuje značná pozornosť - v júli 2021 podstúpil operáciu hrubého čreva, pričom pre chronické bolesti kolena musí často používať invalidný vozík alebo si pri chôdzi pomáhať paličkou. V mladosti mu odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.