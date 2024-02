Pápeža Františka po generálnej audiencii vyšetrili v nemocnici

Rím 28. februára (TASR) - Pápeža Františka previezli v stredu po pravidelnej generálnej audiencii vo Vatikáne na lekárske vyšetrenie do Gemelliho nemocnice v Ríme. Okamžite po vyšetrení sa vrátil späť do Vatikánu, informovala agentúra ANSA.



Pápež predtým na generálnej audiencii vo Vatikáne neprečítal katechézu, pretože je stále "trochu prechladnutý". O prečítanie textu požiadal svojho asistenta.



Pápež v poslednej dobe čelil viacerým zdravotným komplikáciám a aj v pondelok a v sobotu zrušil svoje audiencie, pretože mal podľa Vatikánu miernu chrípku. V nedeľu sa však s pútnikmi na Námestí svätého Petra modlil tradičnú modlitbu Anjel Pána a predniesol aj príhovor.



V sobotu má na súkromnej audiencii prijať nemeckého kancelára Olafa Scholza.



František, ktorý oslávil v decembri 87 rokov, trpel od nástupu do funkcie v roku 2013 viacerými zdravotnými problémami - od bolesti kolena a bedra až po zapálené hrubé črevo a operáciu prietrže vlani v júni.